Det regjerende partiet i Nord-Korea endte med en oppslutning på rundt 100 prosent i søndagens valg. Partiet var også det eneste velgerne kunne stemme på.

Oppslutningen om valget søndag var på 99,99 prosent. Det er en økning fra 99,97 prosent fra forrige valg, skriver AFP som siterer statlige medier i Nord-Korea.

Det holdes valg til nasjonalforsamling hvert femte år i Nord-Korea. Kandidater fra 700 valgkretser pekes ut av Arbeiderpartiet. Landets leder Kim Jong-un stilte selv til valg i hovedstaden Pyongyang. Velgerne kunne bare stemme ja eller nei.

Bare nordkoreanere som befant seg utenlands eller i «arbeid på havet» var fritatt fra å stemme under valget, opplyser Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

Av dem som deltok i valget, stemte 100 prosent på det regjerende partiet, siterte KCNA fra en pressemelding sendt ut av valgkomiteen.

– Alle velgere deltok som én under valget for å demonstrere at folkets makt er solid, siterer kanalen videre.

Kritikere av regimet i Nord-Korea påpeker at valget i all hovedsak er et ritual for å gi makthaverne et alibi for å hevde at de har folket bak seg.