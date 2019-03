Karismatisk, omsorgsfull og stålsatt. New Zealands statsminister Jacinda Ardern er blitt verdenskjent siden terroren rammet landet fredag.

Jacinda Ardern er en rockestjernepolitiker som nekter å si den fengsledes navn

Det er neppe en overdrivelse å konstatere at det inntil for få dager siden kun var skandinaviske lesere med interesse for internasjonal politikk generelt og politiske forhold i Oseania spesielt som ante hvilket menneske som gjemte seg bak navnet Jacinda Ardern. Nå, bare en håndfull dager etter terrorangrepet i Christchurch, hvor 50 mennesker ble skutt og drept og et tilsvarende antall såret i forbindelse med fredagsbønnen i to moskeer, vet de fleste med internettilgang hvem New Zealands statsminister er.

Fakta: Jacinda Ardern (38) Statsminister i New Zealand. Ble valgt til statsminister for halvannet år siden som den yngste statsminister noensinne. Beskriver seg selv som en progressiv sosialdemokrat. Har jobbet i staben til daværende statsminister i Storbritannia, Tony Blair. Har vært internasjonal leder for unge sosialdemokrater.

Med stålsatt stemme

Det var hun som få timer etter massedrapet stilte seg opp foran mikrofonene og med sikker, myndig og stålsatt stemmeføring bedyret at dette var en av de mørkeste dagene i landets historie, at ofrene var migranter og flyktninger som hadde valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og som brutalt ble drept mens de uttrykte sin religiøse frihet.

– De er oss, konstaterte hun og illustrerte sin raffinerte sans for å levere enkle setninger som budskap til en befolkning som prøvde å bearbeide de grufulle hendelsene i hjemlandet, mens hun i samme åndedrag konstaterte at «det ikke finnes noen plass i New Zealand» til gjerningsmannen.

Svarte klær og hijab

Det var hun som fløy videre til landets hovedstad, Wellington, ble brifet om etterforskningens detaljer og massedrapets omfang og bakgrunn, før hun uten omsvøp erklærte at «det er klart at dette nå bare kan beskrives som et terrorangrep». Hun utdypet at New Zealand ble valgt som gjerningssted for voldshandlingen, fordi landet med 200 etniske grupper og 160 språk representerer mangfold fremfor rasisme, og nå trekker på en av landets grunnleggende verdier, medfølelse, for å støtte fellesskapene som er direkte rammet av tragedien.

Og det var hun som dagen etter terrorangrepet ikledde seg svarte klær og hijab og besøkte de rammede fellesskapene i Christchurch, hvor hun med lukkede øyne delte ut lange klemmer, lyttet til historiene deres og selv snakket om at New Zealand står forent i sorgen sammen med dem, at angriperen ikke representerer New Zealand, men at medfølelse er det landet står for og nå uttrykker. Særlig ett nærbilde av statsministeren har gått verden rundt og blitt symbol på hvordan hun har håndtert situasjonen.

Politisk lederskap

Det er blant annet disse nevnte handlingene og utsagnene som har fått rosen til å skylle inn over landets kyster fra nær og fjern i en flodbølge mot statsminister Jacinda Ardern, hvor et sammendrag lyder: Hun er modig, verdig og elegant. Hun uttrykker empati, ro og politisk lederskap på fineste vis. Hun har oppført seg som en sann politisk leder og utvist besluttsomhet og menneskelighet. Hun er landsmoderen.

Hvem hun egentlig er, den 38-årige Jacinda Ardern, som for knappe halvannet år siden ble sitt lands yngste statsminister noensinne, New Zealands tredje kvinnelige leder og blant de første i verden til å føde et barn (seks ukers foreldrepermisjon i sommeren 2018) mens hun sto i spissen for landet sitt?

Progressiv sosialdemokrat

Hun beskriver seg selv som en progressiv sosialdemokrat, som fikk lagt kimen til sitt politiske engasjement under en tidlig barndom på landet, hvor hun vokste opp i en middelklassefamilie med en politibetjent som far og en mor som jobbet med catering. Mens hennes oppvekst var trygg, så hun andre barn gå barføtt rundt uten nok mat i magen, og med en tante som gjennom flere tiår hadde vært et lidenskapelig medlem av Labour, var det ingen overraskelse at Jacinda Ardern som tenåring engasjerte seg i nettopp dette toneangivende partiet i New Zealand.

Hun lagde en kampanje for et parlamentsmedlem, gjorde research for et annet, tok en bachelorgrad i kommunikasjon og flyttet til London, hvor hun med et solid nettverk i ryggen kom til å jobbe i staben for daværende statsminister Tony Blair. Hun ble leder for den internasjonale foreningen av unge sosialdemokrater, noe som gjennom årene brakte henne rundt i verden til blant annet Kina, India, Jordan og Libanon.

Partileder og statsminister

Tilbake i hjemlandet steg hun i gradene i partiet og ble valgt inn i parlamentet, og da Labour for et par år siden havnet i en historisk krise og raste nedover på meningsmålingene, fikk hun posten som nestleder. Like etter gikk imidlertid partilederen av og med full støtte og uten motkandidat ble Jacinda Ardern i august 2017 valgt som ny politisk leder – bare syv uker før parlamentsvalget.

Tilsynelatende var hun akkurat hva partiet og velgerne hadde bruk for. Under valgkampen snakket hun blant annet om klimaendringer, om å begrense antall immigranter (men åpne for flere flyktninger), om avkriminalisering av abort og om hjertesaken hennes: å fjerne fattigdom blant barn.

Ikon for feminister

Samtidig ble hun litt av et ikon for feminister, da hun konfronterte en intervjuer som spurte om hun hadde planer om å få barn. Det er uholdbart hvis kvinners frie valg til å få barn betyr dårlige muligheter for å få jobb, lød det fra en tydelig provosert Jacinda Ardern.

På de snaue to månedene frem til valgdagen løftet hun partiet ti prosentpoeng og kunne sette seg i spissen for en koalisjonsregjering i oktober 2017.

Politikken og karismaen hennes har gitt henne et image som en rockestjernepolitiker på linje med Canadas statsminister, Justin Trudeau, og USAs tidligere president Barack Obama. Fra ham har hun for øvrig mottatt gode råd, da hun som høygravid spurte ham om hvordan han selv håndterte skyldfølelsen over aldri å ha nok tid sammen med sine små barn da han inntok Det ovale kontor. Aksepter følelsen og gjør ditt beste, lød svaret hans ifølge Ardern selv.

Kontroversiell

På privaten er hun samboer med tv-personligheten Clarke Gayford, som er programleder for et ekstremt populært kombinert lystfisker- og reiseprogram. Det var med ham hun i fjor sommer fikk en datter. Hun er glad i whisky, går på konsert og ynder selv å være DJ. Instagram-profilen hennes er på moderne vis en blanding av politiske oppdateringer og familieliv, hvor hun eksempelvis viste et bilde fra fødeavdelingen da hun nettopp hadde blitt mor. 152.000 likes.

Kritikken har imidlertid ikke uteblitt mot ministeren. Hun vil heller drikke te med kjente musikere på bildene sine på sosiale medier enn å være sammen med de fattige, som hun så gjerne vil hjelpe, har noen sagt. Hun er blitt angrepet for å være mye form og lite innhold, samtidig som at hun har blitt kritisert for ikke å håndtere New Zealands økonomiske utfordringer og for å la et løfte om billigere boliger drukne i byråkrati.

– Jeg kan forsikre dere om én ting ...

De hevede øyenbrynene la seg likevel pent og rolig ned i vannrett posisjon, da New Zealand fredag ble rammet av terror.

Ny våpenlov

Politiske motstandere har ikke hatt lyst til å gå i klinsj med en politiker som er blitt stadig mer populær i angrepets etterdønninger. De kan ikke engang kritisere henne for å fare med tomme ord, for Jacinda Ardern har vært raskt ute med en rekke konkrete initiativer. Mest markant er det at hun har lovet i løpet av ti dager å legge frem en reform av våpenloven, slik at det blir vanskeligere å få tak i skytevåpen i New Zealand. Hun har også lovet økonomisk hjelp til familier hvor eneforsørgeren er drept, hun vil betale omkostninger til begravelser og har sørget for å sette fart på prosessen med å utstede visa til pårørende som vil reise til New Zealand for å delta i seremonier for sine kjære.

Hun vil gjerne nevne navnene på ofrene og oppfordrer medier og politiske kolleger til å gjøre det samme. Men navnet på én bestemt person, den antatte gjerningsmannen, vil hun ikke ta i sin munn, har hun sagt som det siste eksemplet på en perfekt sans for den gode replikken:

– Jeg kan forsikre dere om én ting: Dere kommer ikke til å høre meg si hans navn.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN