Kommende russ fra flere norske byer er pågrepet på Kos, får VG bekreftet. Flere hevder det var planlagt slåssing mellom russ fra to byer.

Lokalt politi bekrefter saken overfor VG. Nordmennene, som ifølge VG for det meste er tenåringer på ferie, skal ha blitt pågrepet natt til fredag.

I tillegg er en polakk pågrepet, får VG opplyst.

– Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale myndigheter og vil yte konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet.

Daglig leder på West Bar på Kos, Ronny Helmersen, sier til Dagbladet at det har vært «ypping og bråking» over flere dager mellom ungdom fra to russebusser.

Etter det avisen kjenner til, skulle russen etter planen hjem med fly til Norge fredag. Ingen av dem som ble satt på glattcelle rakk flyet, ifølge Helmersen.

Russepresident: – Én buss fra Bergen der nå

Avtroppende president for 2018-russen i Bergen, Sebastian Hauan Stenberg, kjenner flere som er på ferieøyen nå.

– Men de fleste fra Bergen som skal til Kos, drar i dag, sier Stenberg.

Ifølge ham er det en årelang tradisjon at medlemmer av russebusser drar til Kos denne uken og kommende uke – fra Bergen og andre norske byer.

Han kjenner til at russ fra i hvert fall én buss i Bergen, ifølge ham en jentebuss, var på Kos da pågripelsene skjedde.

BT har snakket med rektorene ved to av de største videregående skolene i Bergen. Ingen av dem kjenner til eller har hørt noe om saken, ut over det de har fått med seg gjennom mediene.

Vest politidistrikt har heller ikke fått noe varsel om saken.

Videoer skal vise brutal slåssing

De pågrepne skal være deltakere på en arrangert tur for kommende russ. VG har snakket med flere personer på stedet om saken. Én av dem snakker om bråk flere ganger i løpet av uken, men benekter slåssing i natt.

VG har fått tilsendt to videoer som viser brutale slåsskamper, der nordmenn skal ha vært involvert.

Politisjef og polititalsmann Petros Vassilakis sier til Dagbladet at ungdommene ble tatt etter en slåsskamp.

Til BT sier Kripos at de ikke har vært involvert i eller blitt kontaktet om saken så langt.

– Så vi har derfor ikke info om hvor de hører hjemme, opplyser Kripos’ kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

– Foreløpig er saken i en fase der konsulær bistand er det som er naturlig.

– Rakk ikke flyet hjem

VG skriver at én av turdeltakerne står utenfor politistasjonen og forsøker å få informasjon om de som sitter fengslet. Ifølge ham ble de pågrepne tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom klokken 01.30 og 02 natt til fredag.

– Ingen forsto hva som skjedde, sier han til avisen.