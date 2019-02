Den thailandske millionbyen Bangkok har i løpet av de siste ukene klatret høyt opp på listen over verdens mest forurensede steder

Normalt er solnedgangen på denne tørre tiden av året noe av det vakreste Thailands hovedstad, Bangkok, har å by på.

Rundt klokken seks på kvelden setter solen fyr på himmelen med et flammende oransje skjær som får byens mange skyskrapere til å stå som mørke, tause silhuetter.

I de siste ukene har det imidlertid ikke vært helt slik i Bangkok. Både solen og byens skyskrapere ligger gjemt i en tett, grå tåke av smog.

I år som i fjor er Bangkok blitt rammet av en voldsom forurensning, men denne gangen er det verre en det vanligvis er.

Fakta: Forurensing verden over World Air Quality Index (waqi.info) rapporterer forurensning i en rekke byer i hele verden. Her kan du i sanntid finne ut hvor stor forurensning er akkurat nå. I forrige uke hadde Bangkok og Chiang Mai henholdsvis sjette og femte plass på verstinglisten til World Air Quality Index. Kun i Lahore, New Delhi, Dhaka og Ulan Bator var det mer forurensning.

Som en tung dyne

Årsaken er flere sammenfallende faktorer: utslipp fra biler, støv fra byggeplasser, forurensning fra kullkraftverk og brenning av åkrer som klargjøres for såing like utenfor byen. Meteorologiske forhold fører også til at smogen blir hengende over byen som en tung dyne.

På de verste dagene har forurensningen ligget over 180 på World Air Quality Index. Det betyr at luftkvaliteten er «usunn», med «økt sannsynlighet» for skade på lunger og hjerte i befolkningen generelt og særlig blant følsomme grupper som barn og eldre og mennesker med hjerte- og lungesykdommer.

Skoler blir stengt

Det høye nivået av forurensning førte til at myndighetene i januar stengte over 430 skoler i hovedstaden. Samtidig begynte mange av byens mer enn ti millioner innbyggere å bruke partikkelmasker når de beveger seg utendørs.

Kampen ser imidlertid ut til å være tapt på forhånd. De små partiklene kommer seg nemlig inn overalt. Øynene blir tørre og sviende, lepper tørkes ut og halsen trekker seg samen mens en brent smak av støv kjemper seg opp gjennom svelget. Det er kun de aller dyreste maskene med avanserte partikkelfiltre som holder partiklene på utsiden av kroppen.

Fra renest til skitnest

For bare ti år siden kunne Bangkok skryte av å ha noe av den reneste luften som var å oppdrive i asiatiske storbyer. Ukontrollert industrialisering, urbanisering og en økende middelklasse har imidlertid ført til at den thailandske hovedstaden nå har samme forurensningsproblemer som mange andre asiatiske storbyer må hanskes med.

Det har også blitt voldsomt mange biler i Bangkok i løpet av de siste ti årene. Ifølge Thailand Development Research Institute var det omtrent 2,9 millioner biler og andre mindre kjøretøy i Bangkok i 2008. I 2017 hadde antallet kjøretøy i hovedstaden fordoblet seg til rundt 5,56 millioner. Tallene viser at det finnes en bil til omtrent annenhver innbygger i Bangkok, inkludert barn og eldre.

Benektet lenge

Det er imidlertid også andre mønster som går igjen. Den thailandske regjeringen har reagert på smogen på samme måte som blant annet India og Kina: Først benekter man problemets omfang, så innfører man mangelfulle tiltak. Til slutt erkjenner man at forurensningen ikke går over av seg selv.

Denne erkjennelsen har blitt utløst av en skrekk for at de tilbakevendende forurensningsproblemene kan få befolkningen til å tvile på makthavernes evne til å regjere landet.

Thailand ledes av en militær regjering som tok makten ved et kupp i 2014, og normalt holder statsminister og juntaleder Prayuth Chan-ocha seg ikke for god til å skjelle ut journalister og kritikere.

Neste måned skal imidlertid Thailand avholde et semidemokratisk valg hvor Prayuth Chan-ocha vil forsøke å bli gjenvalgt. I forrige uke unnskyldte han derfor offentlig for de problemene forurensningen hadde medført.

Han lovet også å forbedre det offentlige transportsystemet og satse på flere grønne løsninger. I den siste tiden har regjeringen forsøkt å bekjempe forurensningen, blant annet ve då ta i bruk droner som skulle sprøyte vann i Bangkoks gater. Dronene kunne imidlertid ikke bære nok vann til at det ville ha noen effekt.

– Gjør ingenting

Derfor står regjeringens innsats heller ikke til toppkarakter i befolkningens vurderinger. Tvert imot.

– Regjeringen burde gjøre langt mer, sier den 32 år gamle advokaten Nuthari Borpitpitak.

Hun bærer maske hver gang hun beveger seg utendørs, og hun har også bestilt et apparat som skal rense luften i hjemmet hennes. Det er imidlertid så lang leveringstid på apparatet at hun fortsatt ikke har mottatt det.

– Himmelen brukte å være klar, men se hvordan den er nå, sier hun.

Andre innbyggere, som den 50 år gamle sjåføren Saksit Sitthijak, forsøker å unngå forurensningen ved å holde seg innendørs så langt det går.

– Inntil videre har regjeringen bare sprøytet vann i gatene. Det gjør jo ingen verdens ting, sier han.

Bil gir status

Men så spørs det da, om det er kun regjeringen som må tenke nytt om forurensning. For blant Thailands voksende middelklasse er bilen et av de viktigste statussymbolene. Det er også forklaringen på at mange velger å kjøre til og fra jobb, selv om det innebærer flere timer lange køer, og selv om Bangkok har et relativt velutviklet og godt offentlig transportsystem.

Tara Buakamsri, leder av Greenpeace i Sørøst-Asia, mener at mange vil vegre seg mot å kvitte seg med bilen, uansett hvor ille forurensningen blir.

– Om det skal skje, forutsetter det at regjeringen klarer å gi ordentlige insentiver til det. Det kan bli vanskelig, sier han.

Utover det understreker Buakamsri at forurensningen ikke kun er et hovedstadsproblem. Mange andre byer i Thailand er minst like hardt rammet, inkludert den gamle kongebyen Chiang Mai i det nordlige Thailand.

Konsekvensene lar heller ikke vente på seg.

Turismen trues

Det thailandske forskningssenteret Kasikorn publiserte nylig en analyse som anslo at minst 2,4 millioner av Bangkoks over ti millioner innbyggere allerede lider av allergi og luftveissykdommer som astma.

I tillegg reiser 35 millioner turister til Thailand hvert år. Det har gjort Bangkok til verdens mest besøkte by, og turistnæringen utgjør en veldig viktig del av landets inntekter.

Analysen advarer videre om at mange av turistene kan finne på å avlyse sine reiser om myndighetene ikke får gjort noe med forurensningen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN