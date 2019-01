Verden er splittet over krisen i Venezuela. Mange land ønsker dialog mellom partene fremfor trusler.

Da USAs president Donald Trump nylig ble spurt om han ville utelukke en militær inngripen i Venezuela, som løsning på landets nåværende krise, svarte han bare at han holdt alle muligheter åpne. Det svaret ble tatt dypt alvorlig av den pressede regjeringen i Caracas, som straks slo alarm.

– Jeg vil gjerne advare folk om at det er et kupp på vei mot vårt demokrati og president Nicolas Maduro, erklærte Venezuelas forsvarsminister, general Vladimir Padrino.

En splittet verden

USA har tatt føringen etter at lederen for Venezuelas parlament, Juan Guaidó, onsdag utropte seg selv til landets legitime president. Det skjedde fordi Nicolas Maduro kort tid i forkant ble tatt i ed til en andre regjeringsperiode – et skritt som ikke ble anerkjent av hverken opposisjonen eller andre ledende land i Sør-Amerika, som anser valget i mai i fjor som en udemokratisk farse.

Det er imidlertid én ting å støtte en demokratisk utvikling i Venezuela. En annen er å anerkjenne Guaidó som selvutnevnt president. Verden er splittet i saken. En lang rekke land med overveiende konservative regjeringer fulgte USAs umiddelbare anerkjennelse av Guaidó, mens andre forholdt seg mer skeptiske.

EU nøyde seg for eksempel med å oppfordre partene i Venezuela til dialog og lot unionens medlemsland reagere individuelt. Også India understreket at samtale er veien fremover, og i Latin-Amerika unnlot også Mexico og Uruguay å følge USA.

Samtidig uttrykte Russland, Kina, Tyrkia, Cuba, Bolivia og Nicaragua sin uforbeholdne støtte til Maduros styre. Alle har økonomiske interesser i Venezuela.

Stor motstand

Mens det i Latin-Amerika er bred enighet om at situasjonen i det kriserammede Venezuela er uholdbar, vekker det ikke desto mindre ubehag å se USA gå inn i konflikten med slik tyngde.

Venezuelas avdøde president Hugo Chávez ble populær i hele regionen da han tordnet mot imperialismen, representert ved USA og supermaktens historiske destabiliserende rolle i Latin-Amerika. Ingen har glemt USAs støtte til militærkupp i Chile, Brasil og Guatemala, samt inngrep som mer eller mindre har vært dekkoperasjoner i en lang rekke andre land.

Mange hadde heller ønsket at USA holdt seg i bakgrunnen og overlot hovedrollene til regionens egne land. En amerikansk militæraksjon i Venezuela vil bli svært dårlig mottatt av latinamerikanske befolkninger, og heller ikke i Venezuela vil det være populært hos mesteparten av opposisjonen.

Da sterke rykter i september i fjor indikerte at Trump presset på for en militær løsning på Venezuelas krise, viste en meningsmåling at et stort flertall i befolkningen var imot.

Brøt forbindelsene

Hvis det likevel skulle skje, må USA forberede seg på å bli der lenge. Rundt 100.000 venezuelanere er bevæpnet og løst organisert i paramilitære, regjeringstro enheter. Hvis regjeringen kollapser, vil de operere på egen hånd. Mange narkoruter går også gjennom Venezuela og bidrar til lovløsheten.

Med en ødelagt infrastruktur og en splittet befolkning, vil en gjenoppbygning bli en lang affære og USA vil få skylden hvis det går galt.

Torsdag brøt Nicolas Maduro diplomatiske forbindelser med USA og beordret alle landets diplomater ut av Venezuela innen 72 timer. USA svarte med at man ikke anerkjente Maduros rett til å utstede ordrer og varslet at den amerikanske ambassaden vil forbli åpen, dog med en slags nødbemanning.

Juan Guaidó har inntrengende oppfordret alle land til å fortsette sin tilstedeværelse i Venezuela.

Ennå har USA ikke avslørt hva man egentlig akter å foreta seg for å presse Maduro fra makten, men oljesektoren har vært nevnt som et mål for USA, som kjøper mesteparten av Venezuelas olje. Hittil har USA avstått fra å boikotte Venezuelas olje, vel vitende om at et slikt skritt bare ville gå ut over befolkningen.

Penger direkte til Juan Guaidó?

Trumps sikkerhetsrådgiver, John Bolton, luftet torsdag tanken om å dirigere USAs betaling for oljen direkte over til Juan Guaidó og altså utenom Maduros regjering. I så fall vil regimet raskt stå uten penger til å drive landet.

– Vi mener det er overensstemmelse mellom vår anerkjennelse av Juan Guaidó som interimistisk president i Venezuela og vårt ønske om at oljepengene skal gå til hans legitime regjering, sa Bolton.

Heller ikke den ideen har vunnet internasjonal støtte og har ikke blitt kommentert av Maduro, som hittil bare har vært positiv overfor Mexicos og Uruguays oppfordring til dialog med opposisjonen.

Det har riktignok blitt prøvd tidligere uten resultat, men dette er en ny situasjon og en ny maktkamp. Med presset som nå hviler på Maduro, er han kanskje mer åpen for forhandling.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN