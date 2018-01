Fire soldater og fem sivile ble drept mandag i rakettangrep mot en militærparade i byen Taiz, opplyser tjenestemenn i Sana.

Paraden ble holdt i forbindelse med åpningen av et nytt sikkerhetssenter i det regjeringskontrollerte området Taiz.

Kildene mener at det dreide seg om et attentatforsøk mot innenriksministeren og hans nærmeste medarbeider, som begge deltok under markeringen. Ministeren er ikke blant de drepte.

Provinsen Taiz er kontrollert av styrker som er lojale mot regjeringen, men området omkring er styrt av Iran-støttede opprørere. Denne delen av Jemen har vært et nøkkelområde under borgerkrigen siden 2015.

Sivilbefolkningen har det svært vanskelig i Jemen, og FN har gang på gang bedt omverdenen om krisehjelp. Koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia, har kunngjort et nødhjelpsprogram på 1,5 milliarder dollar.

Over 9.200 mennesker er blitt drept i Jemen siden mars 2015, da en koalisjon under ledelse av Saudi-Arabia gikk inn militært for å drive ut Houthi-bevegelsen, som hadde tatt kontroll over hovedstaden Sana.

Men houthiene har styrket grepet om hovedstaden etter at de tok livet av sin tidligere allierte, ekspresident Ali Abdullah Saleh.