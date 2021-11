Gaddafis sønn får ikke stille til valg

Valgkommisjonen i Libya sier nei til Muammar Gaddafis sønn Seif al-Islam, som ville stille som kandidat i neste måneds presidentvalg.

Sønnen til Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, Seif al-Islam (t.v.), får ikke stille som kandidat i det planlagte presidentvalget 24. desember.

NTB

24 andre kandidater får av juridiske årsaker heller ikke stille, heter det i en kunngjøring fra valgkommisjonen.

– Navnene er strøket fra den foreløpige lista over kandidater fordi de ikke oppfyller kravene og ikke har lagt fram de nødvendige dokumenter, heter det.

For Seif al-Islams del viser valgkommisjonen til paragrafer i valgloven som forbyr personer som er dømt for forbrytelser å stille til valg.

Seif al-Islam, som er utdannet ved London School of Economics, var Gaddafis nærmeste medarbeider og ble av mange sett på som den libyske diktatorens trolige arvtaker.

Gaddafi ble drept av opprørere etter at Norge og andre Nato-land bombet dem til makten i 2011, og Seif al-islam ble tatt til fange og dømt til døden.

49-åringen er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for forbrytelser mot menneskeheten, men i 2017 ble han løslatt av militsen som holdt ham fengslet.

Selv mener Seif al-Islam å være en samlende figur og har bare forakt til overs for dem som overtok etter farens fall.

– De voldtok landet, som er på knærne. Det fins ikke penger, det fins ikke sikkerhet. Det er ikke noe liv her, sa han i et intervju med New York Times i juli.