Politiet bekrefter kobling mellom bombe­trussel og eksplosjon i Göteborg

Politiet i Göteborg avslutter aksjonen ved legekontoret etter at de mottok en bombetrussel torsdag ettermiddag. Ingen er pågrepet.

Politiet sperret av et større område ved legekontoret i området Olivedal i Göteborg torsdag ettermiddag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Svensk politi avslutter aksjonen ved et legekontor i Göteborg som ble utsatt for en bombetrussel. Politiet bekrefter en kobling til tirsdagens eksplosjon.

Ingen personer er foreløpig pågrepet. Politiet melder at det er en sammenheng mellom bombetrusselen og eksplosjonen i høyblokken tirsdag, skriver Sveriges Radio på Twitter.

Politiet mottok en melding om eksplosjonsfare i området Olivedal og ba redningstjenesten og ambulanse om å bistå i aksjonen.

Leter etter 55-åring

Politiet jakter fortsatt på en siktet 55 år gammel mann etter eksplosjonen i en boligblokk tirsdag. Torsdag kom det en bombetrussel mot et legekontor, og flere svenske medier meldte at det kunne være samme mannen som sto bak den. Politiet mistenker imidlertid ikke 55-åringen for å stå bak torsdagens bombetrussel, opplyser politiets talsperson Thomas Fuxborg til SVT.

– Operasjonen i Vegagatan er avsluttet. Stedet har blitt nøye gjennomsøkt, og vi har ikke funnet noen farlige gjenstander, sier talskvinne Anna Göransson i politiet til Aftonbladet.

Ingen personer er pågrepet. Operasjonen i Annedal pågår fortsatt.

I 17.30-tiden melder politiet at de vil gjøre en husransakelse sentralt i byen. Det blir gjort i sammenheng til eksplosjonen på tirsdag.

– Hvis mannen er der, vil vi arrestere ham, sier Fuxborg.

Politiet holdt pressekonferanse torsdag om eksplosjonen i en boligblokk i Annedal Göteborg.

Bombetrussel

Store politistyrker deltar i jakten på en 55-årig mann som er siktet for å stå bak eksplosjonen i en boligblokk i Göteborg tirsdag morgen.

Den siktede mannen og moren hans skal ha ha delt en leilighet sammen i denne boligblokken, ifølge Avisa Expressen/ GT.

Mannen skal ifølge kildene ha rettet en bombetrussel til det svenske nødnummeret torsdag. Politi og helsepersonell var på plass utenfor den aktuelle adressen hvor det blant annet er et legekontor som torsdag ettermiddag ble evakuert. Et større område ble sperret av. Legekontoret ligger i Olivedal, i nærheten av den utbrente blokken i Annendal.

23 personer måtte fraktes til sykehus etter eksplosjonen i en bygård sentralt i Göteborg tirsdag morgen. Torsdag leter politiet etter en mistenkt 55 år gammel mann i byen.

Truet med utkastelse

Avisen Expressen/ GT melder også at mannen og moren skal ha blitt truet med utkastelse i flere måneder, et vedtak som skulle settes ut i livet samme dag som eksplosjonen inntraff. Politiet har ikke villet bekrefte om dette kan være noe motiv.

Etter eksplosjonen oppsto en kraftig brann, og minst 16 mennesker ble brakt til sykehus. Selve bygningen fikk også store skader.

Torsdag morgen opplyste politiets etterforskere at den ettersøkte mannen var blitt siktet og etterlyst og at det ikke er noe som tyder på at eksplosjonen tirsdag hadde noen forbindelse til organisert kriminalitet.