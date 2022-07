Hundrevis av branner i Portugal

Flere tusen brannmannskaper kjemper mot de mer enn 250 brannene som herjer i Portugal. Situasjonen i det brennhete lander omtales som «et rent helvete».

NTB-TT

Brannene oppsto i forbindelse med en hetebølge med temperaturer over 40 grader som for tiden har festet grepet om Portugal. Og det er ventet at det blir enda varmere i dagene som kommer. Samtidig er landet rammet av en alvorlig tørke.

Portugisiske medier melder at statsminister António Costa har avlyst en reise til Mosambik som følge av brannene.

Det er så langt ikke meldt om dødsfall knyttet til brannen, men om lag 40 personer, både brannmenn og sivile, er skadd. De fleste har fått behandling på stedet etter å ha pustet inn røyk.

Om lag 1.500 brannfolk jobber for å slukke flammene i kommunene Ourém, Pombal og Carrazeda de Ansiães, skriver nyhetsbyrået AFP.

Portugal er denne gangen imidlertid bedre forberedt på å bekjempe brannene enn i 2017, da voldsomme branner kostet rundt 60 menneskeliv, hevder statsminister António Costa overfor avisen Público.

Hetebølger og tørke er ikke uvanlig i Portugal. Men klimaforskere anslår at hele Sør-Europa kan forvente høyere temperaturer og mindre regn i fremtiden som følge av global oppvarming.