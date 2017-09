Ingen er så langt pågrepet etter at en sprengladning gikk av på T-banen i London fredag. Flere hundre politifolk deltar i etterforskningen.

– Vi gjør store framskritt for å lokalisere og pågripe de ansvarlige. Det er en veldig kompleks utredning, sier Mark Rowley, sjef for britisk antiterrorpoliti.

Politiet har gått gjennom bilder fra overvåkingskameraer og har mottatt et stort antall tips, opplyser han. De har også fått mange private bilder og videoer fra dem som var til stede da ladningen gikk av fredag.

Flere hundre etterforskere og sikkerhetspersonell deltar i arbeidet.

Hevet trusselnivået

Statsminister Theresa May kunngjorde fredag kveld at trusselnivået er hevet til «kritisk», noe som innebærer at et angrep kan være nært forestående.

– Folk vil se mer bevæpnet politi ved kollektivtransport og i gatene, noe som vil gi økt sikkerhet, sa May.

Kunngjøringen skjedde i kjølvannet av bombeeksplosjonen i en T-banevogn i London fredag. Ingen mennesker ble drept, men 29 ble kjørt til sykehus med skader. Lørdag morgen var 21 av dem fortsatt innlagt.

Etterforskes som terror

Angrepet etterforskes som en terrorhandling, og et stort antall politi jakter på en eller flere gjerningsmenn. IS har tatt på seg skylden for angrepet.

Den hjemmelagde bomben gikk av i en fullpakket T-banevogn ved stasjonen Parsons Street i morgenrushet i 7.30-tiden fredag.

Bilder og videoer fra T-banen viser en gjenstand som kan se ut som en hjemmelaget bombe plassert inne i en T-banevogn. Gjenstanden består av en hvit plastbøtte, tildekket med en handlepose, og med ledninger hengende ut. På flere av bildene kan man se mindre flammer rundt bøtta.

Gikk trolig av for tidlig

The Telegraph skriver at bomben trolig gikk av for tidlig, og at det egentlige målet kan ha vært T-banestasjonen ved Westminster på samme linje.

Ifølge avisen kan det virke som om bare deler av sprengladningen detonerte. CNN melder at det var festet en timer på anretningen og viser til en kilde med innsyn i etterforskningen.

Statsministeren kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret, på nivået «alvorlig». Men ved 21.30-tiden fredag ble det likevel hevet til «kritisk», som er høyeste nivå.

Forrige gang trusselnivået ble hevet, var etter terrorangrepet i Manchester i mai, der 22 mennesker ble drept.