Et kraftig etterskjelv har rammet sør i Mexico. Dødstallet etter jordskjelvet tirsdag har passert 300.

Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) registrerte et skjelv målt til styrke 6,1 like sørvest for byen Matias Romero i den sørlige regionen Oaxaca.

Skjelvet ble også merket i hovedstaden Mexico by, der innbyggerne allerede er preget av det kraftige skjelvet målt til 7,1 som rammet tidligere i uken. Det offisielle dødstallet etter jordskjelvet har steget til 305, ifølge myndighetene.

I delstaten Morelos omkom 73 mennesker, i Puebla omkom 45, i delstaten Mexico omkom 13, i Guerro mistet seks livet, mens i Oaxaca omkom en person.

– Gud, vis nåde

Redningsarbeidet pågår fortsatt i rundt om i Mexico fire dager etter at jordskjelvet inntraff. Samtidig behandler sykehusene mange skadde.

Da jordskjelvalarmen gikk brøt det ut panikk da folk spurtet i gatene. Enkelte løp barbent, mens noen løp ut med barna sine i armene.

– Gud, vis nåde, skrek 74-årige Teresa Martinez, som hadde løpt ut i gatene for å finne sikkerhet. Ved siden av henne sto en annen kvinne og gråt.

– Denne gangen merket vi ikke at bakken rørte på seg. Kanskje siden vi begynner å bli vant til dem etter det siste, sier Pablo Martinez, som løp ut med sin seksårige datter i armene.

Fryktet kollaps

Det nye skjelvet lørdag utløste frykt for at det kan ha ført til bevegelser i de mange sammenraste bygningene i Mexico by. Det kan sette både menneskene som er fanget og venter på hjelp og redningsarbeiderne i fare.

Mexicanske og utenlandske redningsarbeidere innstilte midlertidig redningsoperasjonene sine, og trakk seg ut av tre områder i hovedstaden. Ved det ene området kan et titalls mennesker befinne seg i ruinene, men redningsarbeiderne nølte med å jobbe der som følge av den økte risikoen.

Lederen for Mexicos sivile borgervern, Luis Felipe Puente, har imidlertid slått fast at lørdagens skjelv foreløpig ikke har ført til noen nye dødsfall.

– Men vi overvåker situasjonen nøye, sier han.

Fortsetter redningsarbeid

Mange familier dro torsdag til en av de sammenraste bygningene der slektninger av dem befant seg da torsdagens jordskjelv inntraff.

De forsøkte å mane de utslitte redningsarbeiderne til å fortsette arbeidet med å lete etter familiemedlemmene deres. Det er over 72 timer siden skjelvet og sannsynligheten er nå svært liten for å finne overlevende.

– Disse bygningsmassene er veldig kompliserte å komme inn i, men vi gir ikke opp. Vi skal fortsette å kjempe for familiene, sier Puente.

Rundt 70 arbeidere antas å ha vært i bygningen, men kun 28 har blitt hentet ut i live så langt. Alle ble hentet ut i løpet av de første timene etter skjelvet.

Etterskjelv

Skjelvet som rammet lørdag var sentrert i regionen Oaxaca sør i Mexico. Området var blant dem som ble hardest rammet av jordskjelvet målt til styrke 8,1 den 7. september. Ifølge politiet raste n bro i Juchitan i Oaxaca raste, og innbyggerne der merket skjelvet betydelig mer enn de i hovedstaden.

– Flere boliger som fortsatt sto etter det forrige skjelvet falt nettopp sammen. Det er tøft, og vi er alle ute i gatene, sier Juchitan-innbygger Bettina Cruz.

I den sørlige staten Chiapas, som også ble rammet hardt av skjelvet 7. september, sier folk at lørdagens rystelser er blant de kraftigste de har merket siden da.

– Siden 7. september har det ikke sluttet å riste, sier Nataniel Hernandez fra Tonala i Chiapas.

Minst 90 personer omkom i skjelvet 7. september, mens det så langt er bekreftet 295 dødsfall etter skjelvet i Mexico by tolv dager senere. Dette tallet er imidlertid ventet å øke.