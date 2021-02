Trumps nye advokater satser på et aggressivt forsvar

De nye advokatene som Donald Trump har hyret for å representere ham i riksrettssaken, er regnet for å være to selvsikre og tøffe sluggere.

Donald Trump har valgt to sluggeradvokater til å representere seg i riksrettssaken mot ham. Foto: NTB / AP

NTB

David Schoen og Bruce Castor skal forsvare den tidligere presidenten mot tiltalen om å ha oppildnet til stormingen av Kongressen den 6. januar.

De to er godt kjent fra før. Ifølge AFP er begge regnet som selvsikre, tøffe og medievante eksperter på strafferett, som kan live opp det som allerede er ventet å bli en nasjonal kringkastet forestilling.

Etter planen skal riksrettssaken starte tirsdag neste uke.

Sexhandel og mafia

59 år gamle Castor var lenge statsadvokat i Pennsylvania og ble etter hvert leder for påtalemyndigheten i delstaten. I 2005 ble han kritisert for å nekte å ta ut tiltale mot TV-stjernen Bill Cosby for voldtekt fordi han mente saken var for svak. I stedet anla han søksmål mot det antatte offeret.

Cosby ble kjent skyldig i voldtekt i 2018.

Schoen er en skrankeadvokat fra Atlanta i Georgia, kjent for å ta særlig vanskelige saker og klienter. Blant annet vurderte han å forsvare den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, som var anklaget for seksuelt misbruk av mindreårige og menneskehandel.

– Jeg representerer alle slags beryktede personer, sa Schoen i et intervju med Atlanta Jewish Times i fjor og viste blant annet til organiserte kriminelle fra Russland, Israel og Italia.

Snekrer strategi

Schoen og Castor kom på banen etter at Trumps forrige advokater Butch Bowers og Deborah Barbier og tre andre advokater sist lørdag trakk seg fra teamet hans.

De to ble utnevnt søndag og fikk dermed bare en drøy uke på seg til å snekre en strategi som sikrer at ekspresidenten får støtte fra tilstrekkelig mange republikanere i Senatet, og slik unngår å bli dømt.

Veien dit ser ikke altfor vanskelig ut. En fellende dom krever to tredels flertall av de 100 representantene i Senatet, med andre ord minst 66 stemmer.

Men 45 av Republikanernes 50 representanter har allerede signalisert at de mener Trump ikke kan dømmes ettersom han allerede har gått av som president.

Politisk våpen

De to advokatene hevder at Demokratene bruker riksrettssaken som et politisk våpen for å hindre Trump i å kunne stille som presidentkandidat igjen.

I et intervju med Fox News sier David Schoen at de også vil argumentere for at saken er grunnlovsstridig, noe mange jusseksperter er uenige i, så vel som udemokratisk og unødvendig splittende.

– I tillegg hviler saken på det svakeste juridiske grunnlaget jeg har sett i min levetid, sier han.

Men ifølge rapporter har Trump selv insistert på at hovedargumentet skal være at valgresultatet som førte Joe Biden inn i Det ovale kontor, er basert på fusk.

Det var nettopp denne gjentatte påstanden som førte til at Trump-supportere stormet Kongressen.

– Teste grunnloven

Trumps påstander om valgfusk har blitt avvist av en rekke rettsinstanser helt opp til høyesterett, og å klynge seg til dette argumentet kan føre til at støtten blant republikanerne forvitrer.

At Trump insisterte på denne strategien skal også ha vært grunnen til at hans forrige advokatteam kastet inn håndkleet.

Men nå kan imidlertid Trump ha skiftet mening, antyder hans nye team.

– Grunnlovens styrke skal nå testes som aldri før i historien, sa Castor i en uttalelse da Trumps nye advokatteam ble kjent.

Selve riksrettssaken blir formelt klubbet i gang 6. februar. 8. februar skal Trumps forsvarere legge frem sine punkter i et innledningsforedrag, og deretter starter partene sin argumentasjon.