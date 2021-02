FBI-advarsel om "krig" i Washington nådde ikke polititoppene

Den avgåtte sjefen for Kongressens politienhet sier at han først flere uker etter opprøret i Washington fikk se FBI-advarsler om hva som kunne være i gjære.

Kongressens politifolk forsøker å opprettholde sperringene utenfor Kongressen under stormingen 6. januar. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Den føderale politienheten advarte i en detaljert rapport om at ekstremister kunne forårsake det som blir omtalt som en krig i Washington. Rapporten ble skrevet dagen før opprøret 6. januar.

Denne rapporten fikk ikke Kongressens politisjef, Steven Sund, vite om før flere uker etter angrepet, sier han i høringen om kongresstormingen. Da hadde han allerede gått av som sjef for Kongressens politienhet, noe han gjorde dagen etter stormingen.

Det er første gang Sund, som gikk av etter opprøret, forklarer seg om det som skjedde 6. januar.

Skylder på hverandre

Han sier Kongressens politistyrke var forberedt på en demonstrasjon, men ikke at den skulle bli voldelig og ende med stormingen av nasjonalforsamlingen.

– Det var noe helt annet enn det jeg har sett i 30 års tjeneste, sier Sund.

– Gruppen oppførte seg ikke som noen andre demonstranter jeg har sett. Ingen sivile politienheter, og iallfall ikke kongresspolitiet, er trent og utstyrt til å stå imot et opprør med flere tusen bevæpnede, voldelige og koordinerte folk som er innstilt på å ta seg inn i bygningen til enhver pris, sier Sund.

Han står fast på at sikkerhetsbristen ikke skyldes dårlig planlegging, men dårlig informasjonsflyt mellom forskjellige etater.

Amerikanske medier skriver at de forskjellige politienhetene forsøker å legge skylden på hverandre for at sikkerheten sviktet da Kongressen ble stormet.

Vil ha gjennomgang

Washington-politiets sjef Robert Contee sier at rapporten fra FBI kom via epost, og at en så alvorlig advarsel bør bli gitt på telefon eller en annen måte som sikrer at den kommer fram.

Sund og Contee er sterkt kritisk til etterretningen de fikk før hendelsen. Sund ber om en gjennomgang av hvordan etterretningsmiljøet følger ekstreme grupper og deler informasjon om disse.

Lederen for FBIs Washington-kontor sier imidlertid at informasjonen i rapporten ble delt raskt med andre politienheter, blant dem kongresspolitiet og Washington-politiet.

Bønnfalt om hjelp fra nasjonalgarden

Ifølge Contee tryglet politiet om å få utplassert nasjonalgarden da opprøret i Washington ble mer og mer voldelig.

– Politibetjenter var der ute og kjempet bokstavelig talt for livene sine, sier Contee, og legger til at de måtte gjennom en lang samtale med tjenestemenn som var bekymret for hvordan det ville ta seg ut å sende soldater til hovedstaden.

– Vi fikk ikke umiddelbare svar, sier Contee.

Det er også uenighet om hvorvidt det ble ansett som nødvendig å be nasjonalgarden om hjelp allerede før opprøret. Ifølge Sund ba politiet om bistand fra nasjonalgarden i dagene før opprøret, noe Kongressens sikkerhetssjef skal ha motsatt seg.

– Det er kategorisk falskt, sier den avgåtte sikkerhetssjefen Paul Irving i senatshøringen.

Ifølge ham ble spørsmålet diskutert, men avvist av samtlige parter ettersom etterretningsinformasjonen ikke tilsa at det ville være nødvendig.