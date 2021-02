Biden: Er lei av Trump

President Joe Biden er lei av Donald Trump, medga han under et folkemøte arrangert av CNN i Wisconsin.

President Joe Biden er lei av å snakke om forgjengeren i Det hvite hus. Foto: AP / NTB

Etter lengre tids taushet, blant annet som følge av å ha blitt utestengt fra Twitter og Facebook, langet Trump tirsdag ut mot Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Da president Joe Biden under et folkemøte i Wisconsin ble bedt om å kommentere utspillet, svarte han med et gjesp.

– Jeg er lei av å snakke om Donald Trump, jeg vil ikke snakke mer om ham, var Bidens korte kommentar.