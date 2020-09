Kina hevder de avvikler internerings­leirene. Undersøkelse viser at de skal ha bygget 380 nye.

Kina har hittil hevdet at det omfattende interneringsprogrammet i Xinjiang-regionen er under avvikling. En ny undersøkelse tyder imidlertid på at det tvert imot har blitt utvidet.

Kinesiske myndigheter beskriver leirene som utdanningssentre. Men mye tyder på at de er interneringsleirer og at mange blir brukt i tvangsarbeid. Foto: Thomas Peter, Reuters/NTB (arkiv)