345.000 brukte kondomer forsøkt solgt som nye i Vietnam

Politiet i Vietnam har konfiskert om lag 345.000 brukte kondomer, som var vasket og forsøkt solgt som nye.

NTB

Bilder fra den statlige TV-kanalen Vietnam Television (VTV) viser flere store poser med brukte kondomer som ligger på gulvet i et varehus i provinsen Binh Duong sør i landet, melder CNN.

Politiet sier posene til sammen veier mer enn 360 kilo, noe som tilsvarer 345.000 eksemplarer av prevensjonsmiddelet.

Det er ikke kjent hvordan de mange kondomene kommer fra, men eieren av varehuset sier han fikk enn leveranse hver måned av en ukjent mann.

Det også uvisst hvor mange av de resirkulerte kondomene som er solgt. En kvinne som ble pågrepet i politiaksjonen, sier hun fikk litt under to norske kroner for hver kondom hun resirkulerte.

Kvinnen forteller at de brukte kondomene først ble kokt i vann, før de ble tørket og formet på nytt på en trefallos. Deretter ble de pakket og solgt på nytt.