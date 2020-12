Demonstranter påkjørt i New York

Seks personer ble truffet da en bil kjørte inn i en gruppe demonstranter i et veikryss på Manhattan, ifølge politiet. Ingen skal være livstruende skadd.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Politiet opplyser på Twitter at seks demonstranter var involvert i hendelsen.

Politikilder opplyser til NBC New York at det var 40–50 demonstranter i området, og at ingen skal ha fått livstruende skader. Flere av dem er imidlertid sendt til sykehus.

En kilde på stedet sier at påkjørselen muligens ikke var planlagt eller med overlegg. De to i bilen, begge kvinner, er på stedet og blir avhørt av politiet, skriver NBC.

Også CBS skriver at fotgjengerne som ble påkjørt, var demonstranter. Ifølge CBS opplyser en av dem som gikk i demonstrasjonen, at den var i solidaritet med innsatte som sultestreiker ved en av fasilitetene til den amerikanske immigrasjonsmyndigheten ICE i New Jersey.

Også New York Times får opplyst dette. Enkelte medier skrev først at det var snakk om en Black Lives Matter-demonstrasjon.

Hendelsen fant sted fredag ettermiddag lokal tid, og politiet ber folk unngå området ved East 39th Street og Third Avenue.