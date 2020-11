Østerrikes innenriksminister bekrefter at det pågår et terrorangrep i Wien

Det er avfyrt flere skudd ved en synagoge i Wien sentrum, og politiet har iverksatt en større operasjon. Minst én person skal være drept, ifølge lokale medier.

Politiet har rykket ut etter at det ble meldt om skyting i sentrum av Wien, like ved en synagoge. Det er uklart om angrepet var rettet mot synagogen. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Østerrikes innenriksminister bekrefter at det pågår et terrorangrep i Wien.

– Skudd er avfyrt i sentrum av byen. Folk er såret. Hold dere unna alle offentlige steder og offentlig transport. Ikke del videoer eller bilder, skriver politiet i Wien på Twitter i 21-tiden mandag kveld.

– Vi har satt inn alle politistyrker på stedet, skriver de videre.

Politiet melder på Twitter at omstendighetene rundt hendelsen fortsatt er uklare.

Én av angriperne skal være drept, mens en annen skal være på rømmen, opplyser Østerikes innenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået APA.

Angrepet skal ha funnet sted ved Schwedenplatz ved Donau, i sentrum av Wien.

Uklart om målet var synagogen

Avisen Kronen Zeitung melder at angrepet er rettet mot synagogen, som ligger i Seitenstettengasse i den østerrikske hovedstaden. Ifølge avisen har en av gjerningspersonene sprengt seg selv i luften, men ingen andre medier melder om dette.

Øyenvitner sier at det ble avfyrt flere skudd mot bygningen like før klokka 20 mandag kveld.

Lederen for den jødiske befolkningen i Wien, Oskar Deutsch, skriver på Twitter at det ikke kan bekreftes hvorvidt synagogen var målet for angrepet.

– Politivakt skutt

Ifølge foreløpige meldinger er en politimann som holdt vakt ved synagogen, skutt og kritisk skadd, melder rikskringkastingen ÖRF.

Den østerrikske ukeavisen Falter har fått inn videoer av hendelsen, som viser at minst én person er død som følge av angrepet.

– Det finnes videoer av drapspersonene. Vi har valgt å ikke dele dem, fordi politiet ber oss om å ikke gjøre det. Det er også videoer av én død person, skriver sjefredaktør i Tater, Florian Klenk, på Twitter.