Tidobler seertallene ved å hylle Trump som den sanne seierherren

Ekstreme høyrevridde medier opplever en økning i USA fordi seerne ikke liker Fox News, som har utropt Joe Biden som vinneren av presidentvalget. Trumps allierte samler inn kapital så han kan få sin egen tv-kanal.

Chanel Rion er OANs korrespondent i Det hvite hus. Hun bruker nyordet «valgfuskbenektere» om folk som ikke ser det samme hun ser. Foto: Alex Brandon / AP

Når amerikanske tv-seere zapper rundt på etablerte nyhetskanaler inklusive Fox News er Joe Biden en sikker vinner av presidentvalget. Og Donald Trump en sur taper som nekter å erkjenne sitt eget nederlag.

Men hvis de svinger langt mot høyre i medielandskapet ser verden ganske annerledes ut. For eksempel på One America News (OAN) som Trump konstant anbefaler at tilhengerne sine skal se på i stedet for Fox News.

Valgfuskbenektere

Ifølge OAN er det fremdeles ikke funnet en ny president, men Trump har vunnet og kun utbredt valgfusk har snytt ham for seieren.

OANs korrespondent i Det hvite hus, Chanel Rion, bruker nyordet «valgfuskbenektere» om folk som ikke ser det samme hun ser. For eksempel at det har blitt jukset med programvaresystemet Dominion som mange valgkretser i USA bruker til å telle opp stemmene.

— Dominion er et sånt programvaresystem som virker til å ha et mønster der det flytter stemmer fra Trump til Biden, sier Chanel Rion i et nyhetsinnslag.

— Hvor lett kan folk med onde hensikter ha brukt Dominion til å flytte tusenvis av stemmer og endre resultatet valgkrets for valgkrets? Svaret er sjokkerende…

En nett liten million

One America News og andre ekstreme høyrevridde medier opplever akkurat nå en økning i USA. Over halvdelen av republikanske velgere tror ifølge en meningsmåling fra Reuters på Trumps fortelling om at han har blitt snytt for valgseieren. Så hvor går man som republikansk velger når man føler at ikke engang Fox News gir presidenten rettferdig behandling?

Ifølge Trumps twittermeldinger er ett svar OAN. Et annet er Newsmax TV, som også viderefører Trumps fortelling om valgsvindel. Ifølge AP har de tidoblet seertallene sine siden Fox News valgte å utrope Joe Biden som vinner av valget for to uker siden.

Newsmax tiltrekker fremdeles bare cirka 15 prosent av seerne Fox News – USAs mest sette nyhetskanal – kan skrape sammen i beste sendetid. Men veksten sier noe annet om hvordan Trump kan flytte tilhengerne sine. Newsmax høster konstant ros i presidentens twittermeldinger – og det går begge veier. Som kanalens mest profilerte vert, den tidligere Fox News-medarbeideren Greg Kelly sier ifølge AP:

Den tidligere Fox News-medarbeideren Greg Kelly er nå den mest profilerte verten på Newsmax. Foto: Newsmax

— Donald Trump er verdens mektigste menneske. Ikke fordi han er president, men fordi han er elsket av så mange.

Trump og hans allierte elsker tilsynelatende også Newsmax nok til at en investorgruppe som lenge har vært på utkikk etter å opprette en egen Trump-kanal arbeider med å kjøpe Newsmax, ifølge The Wall Street Journal.

Medieprosjekt

Hicks Equity Partners, som gruppen heter, samler for øyeblikket inn rundt 1,8 milliarder kroner fra velstående konservative familier for å investere i et medieprosjekt. Hicks-gruppen var tidligere på året ifølge The Wall Street Journal også nær å kjøpe OAN – så nær at de førte samtaler med kjente nyhetsverter som skulle ansettes på kanalen, som den tidligere Fox News-verten Megyn Kelly.

Hvis begge kjøpene glipper kan Trumps allierte også velge å bygge opp en tv-kanal fra bunnen. Det ville sannsynligvis bli en strømmekanal på nettet med en månedspris på 50-95 kroner, som mange Trump-tilhengere antagelig ville være villige til å betale.

— For en mann som Trump er det en nett liten million, sier den digitale eksperten Chris Balfe til The Wall Street Journal om antallet abonnenter en Trump-kanal kunne samle inn med det samme.

Demokratiet knust

Selv om Trump ender med å måtte ta til seg nederlaget mot Joe Biden, regner de fleste med at han fremdeles kommer til å være en maktfaktor i partiet sitt og kanskje en mulig presidentkandidat i 2024. Og markedet for konservative medier er langt fra mettet.

Republikanere har generelt mindre tillit til de fleste etablerte medier, viser en undersøkelse fra det anerkjente Pew Research Center. Kun 25 prosent av republikanere har i dag følelsen av at amerikanske medier forstår dem og deres livssituasjon, mot 58 prosent av demokrater.

Her har flest republikanere inntil nå oppfattet Fox News som langt på vei det mest troverdige mediet, viser undersøkelsen. Men Trumps velgere virker altså nå til å tvile, fordi presidenten insisterer på et storartet valgfuskkomplott som de ikke får bekreftet på Fox News.

Det gjelder ikke bare i Fox News’ nyhetsdekning. Heller ikke programverter som den konservative profilen Tucker Carlson kan lenger skjule skepsisen.

Selv Trump-kampanjen har tatt avstand fra Sidney Powell. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Sendte ingen beviser

For eksempel ba Carlson president Trumps advokat Sidney Powell – som er hovedkraften bak konspirasjonsteorien om at valgprogramvare har snytt Trump for seieren – om å bevise påstandene sine om at valgansvarlige har slettet Trump-stemmer.

— Det Powell har beskrevet ville være den største forbrytelse i USAs historie. Millioner av stemmer stjålet på en dag. Demokratiet knust, sa Tucker Carlson på Fox News og erklærte at han derfor ikke med en gang kunne avvise historien.

Men som han fortsatte:

— Vi inviterte Sidney Powell til programmet vårt. Vi ville gitt henne en hel time. Vi ville faktisk ha gitt henne hele uken og hørt konstant med vår fulle oppmerksomhet. Det er en kjempehistorie. Men hun sendte oss aldri noen beviser, tross mange henvendelser.

På lørdag gav Sidney Powell til gjengjeld et intervju til Newsmax. Der snakket hun videre om konspirasjonene og la frem grove anklager om Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, for å være en del av et korrupt komplott.

Selv Trump-kampanjen har måttet ta avstand fra henne.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN