Republikansk senator langer ut mot Trump

Nebraskas republikanske senator Ben Sasse har lite til overs for Donald Trump og langet ut mot presidenten under et valgkamparrangement.

Nebraskas republikanske senator Ben Sasse kommer med knusende kritikk av president Donald Trump, som han blant annet anklager for å bruke penger som en full sjømann. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

Sasse deltok via telefon på valgkampmøtet, der han blant annet anklaget Trump for «å flørte med tilhengere av hvit overmakt» og for «å kysse diktatorer i rumpa».

Sasse hevdet også at Trump «bruker penger som en full sjømann» og at «familien hans har utnyttet presidentposten som en forretningsmulighet».

«Besatt av TV»

Nebraska-senatoren anklaget videre Trump for å være «narsissistisk» og «besatt av TV», kritiserte presidentens kvinnesyn og sa at han i private sammenhenger har gjort narr av evangelisk kristne, en viktig velgergruppe for Republikanerne.

Sasse, som stiller til gjenvalg, medgir at han aldri har vært noen tilhenger av Trump, som han frykter er i ferd med å drive unge velgere og kvinner permanent over til Demokratene.

– Blodbad i Senatet

Senatoren har liten tro på at Trump vil bli gjenvalgt 3. november, og han frykter også at Republikanerne vil miste flertallet i Senatet.

– Det kan ligge an til et blodbad for Republikanerne i Senatet, sa han.

– Hva i alle dager var det vi tenkte på, da vi mente at det var en god idé å selge en TV-besatt narsissist til det amerikanske folk, sa Sasse under telefonsamtalen, som er lagt ut på YouTube.