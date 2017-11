Catalanonias avsatte president Carles Puigdemont har overgitt seg til belgisk politi.

Aftenposten melder at det var ved 13.50-tiden at nyheten kom. Overgivelsen kom etter meldinger om at belgisk politi kom til å pågripe president Carles Puigdemont og fire andre katalanske ledere.

Puigdemont har meldt seg selv og skal nå møte for en domstol som skal avgjøre om de katalanske lederne skal utleveres til Spania. Det er den spanske regjeringen som har utstedt arrestordre. Den belgiske dommeren har 24 timer på seg til å vurdere den spanske regjeringens begjæring, skriver Aftenposten.

Utleveringen skal så behandles i ulike rettsinstanser og det kan ta 60 dager eller mer før det er avgjort om de katalanske lederne blir utlevert til Spania.

Puigdemont som kandidat

Det katalanske separatistpartiet PDeCAT uttaler at det ønsker den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont som kandidat i regionvalget i desember.

– Vi ønsker at president Puigdemont skal være den personen som skal lede vår store offensiv ved stemmeurnene 21. desember, uttalte partiets talskvinne Marta Pascal på et partimøte i Barcelona søndag ettermiddag.

Selvstendighets partiene leder

Meningsmålingene viser at de partiene som støtter katalansk selvstendighet vil seire i regionvalget i desember, men de vil ikke få flertall i parlamentet, skriver Reuters.