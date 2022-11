Israel: Minst 15 såret i to bombeangrep i Jerusalem

Israelske myndigheter melder om to bombeangrep ved bussholdeplasser i Jerusalem. Minst 15 personer er såret, ifølge myndighetene.

Israelsk politi undersøker ett av stedene som onsdag morgen ble rammet av en eksplosjon.

To bussholdeplasser ble onsdag morgen rammet av eksplosjoner i Jerusalem. Her har politiet sperret av det ene stedet.

NTB-AP-AFP

Den ene eksplosjonen fant sted i nærheten av et busstopp i utkanten av Jerusalem. Her ble tolv personer såret, og for to av dem er tilstanden kritisk, ifølge sykehuset som behandler dem.

Den andre eksplosjonen rammet en bussholdeplass like ved. Den ødela en buss og såret tre personer, opplyser sykehuskilder til nyhetsbyrået AFP.

Nyhetsbyrået AP melder at den andre eksplosjonen rammet nabolaget Ramot nord i byen.

Politiet mistenker at palestinere står bak.

Midt i rushtiden

Eksplosjonene skjedde onsdag morgen mens mange var på vei til arbeid og bussholdeplassene var tettpakket med folk.

– Det var en sinnssyk eksplosjon. Det er skader overalt, sier ambulansearbeideren Yosef Haim Gabay til radiostasjonen til den israelske hæren. Han sier også at enkelte av de skadde blødde kraftig.

Eksplosjonene rammer Jerusalem idet det er en svært anspent situasjon på den okkuperte Vestbredden. Den israelske hæren har gjennomført nærmest daglige operasjoner etter flere palestinske angrep mot sivile israelere tidligere i år.

Voldsspiral

Over 130 palestinere er hittil i år drept på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som i likhet med Vestbredden har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.

Den israelske hæren har oppgitt at de fleste som er drept, har vært militante palestinere, men flere sivile palestinere har også blitt rammet.

Samtidig er 19 personer drept i palestinske angrep mot israelere hittil i år. Angrepene har de siste årene blitt utført med kniv, biler og enkelte ganger med skytevåpen, mens bombeangrep utført av militante palestinere, nå er svært sjelden.