Flere døde etter togkollisjon i Kroatia

Minst tre mennesker er døde og elleve skadd etter at et passasjertog kolliderte med et godstog i Kroatia fredag kveld.

Tog veltet av skinnene da to tog kolliderte i Kroatia fredag kveld.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ulykken skjedde i 21.30-tiden ved byen Novska, som ligger nær grensa til Bosnia.

Redningsarbeidet kom raskt i gang, og statsminister Andrej Plenkovic reiste straks til ulykkesstedet.

Plenkovic sier at det kan være flere døde, og at tilstanden er alvorlig, men ikke livstruende, for noen av dem som er lagt inn på sykehus.

Ulykken skjedde da et lokalt passasjertog kjørte inn i et godstog som sto stille. Et av togene veltet etter kollisjonen, ifølge kroatiske medier.