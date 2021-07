Haitis president drept i angrep natt til onsdag, melder lokale medier

Haitis president Jovenel Moïse ble natt til onsdag drept i et angrep mot boligen hans, opplyser fungerende statsminister Claude Joseph til lokale medier.

Haitis president Jovenel Moïse er drept i et angrep på boligen hans i Petionville i utkanten av Port-au-Prince, ifølge landets fungerende statsminister. Foto: Dieu Nalio Chery / AP

NTB

En gruppe uidentifiserte personer angrep Moïses privatbolig i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince ved 1-tiden natten mellom 6. og 7. juli. Presidenten ble dødelig såret, skriver Joseph i en uttalelse gjengitt av nyhetsnettstedene Juno7. og VBI.

Førstedame Martine Moïse ble såret i det samme angrepet og er innlagt på sykehus.

Joseph fordømmer angrepet og maner befolkningen til ro. Han sier politiet og landets væpnede styrker har kontroll på sikkerhetssituasjonen.

Joseph har signert uttalelsen som «fungerende statsminister», til tross for at president Moïse så sent som mandag utnevnte en ny statsminister, Ariel Henry.

Omfattende protester mot Moïse

Moïse har styrt det karibiske landet siden februar 2017. Valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse. Presidenten har styrt ved dekret siden hans periode utløp i februar og den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor.

I de siste månedene har opposisjonsledere krevd at han går av, og i forrige uke krevde FNs sikkerhetsråd at nytt valg avholdes snarest mulig.

Kriminalitet og fattigdom

Landet, som er det fattigste på det amerikanske kontinentet, er herjet av lovløshet og usikkerhet. Bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

I forrige uke ble 15 mennesker, blant dem en journalist og et kvinnelig medlem av opposisjonen, drept i Port-au-Prince.

Mens orkanen Elsa herjet langs sørkysten i helgen, måtte redningstjenesten fraktes med fly og helikopter til Jacmel fordi veien kontrolleres av kriminelle bander.

Haiti deler øyen Hispaniola med Den dominikanske republikk. 60 prosent av befolkningen lever på under 2 dollar dagen mens inflasjonen øker og mat og bensin blir dyrere.

Samtidig sliter landet med å komme på beina igjen etter et voldsomt jordskjelv i 2010 og orkanen Matthew i 2016.