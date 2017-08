Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier Statens vegvesens store kostnadskutt på Hordfast gjør det mulig å komme i gang med prosjektet i 2022 eller 2023.

– Det er fortsatt mye forarbeid og planarbeid som gjenstår, men jeg er stor optimist med at vår regjering skal klare dette innen de tidsanslag vi har brukt, skriver Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en e-post til BT.

Regjeringen har imidlertid operert med forskjellige tidspunkt for byggestart av veien mellom Os og Stord. I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, ligger prosjektet i andre periode. Det vil si byggestart etter 2024 en gang. I tillegg er prosjektet kraftig underfinansiert, altså må friske penger finnes for å realisere det.

Samtidig uttalte statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse på Arna stasjon i vinter, at man ved hjelp av bompenger kan komme i gang med prosjektet i 2022 eller 2023. Det ble imidlertid stilt et klart krav:

Prosjektet til 43 milliarder måtte kraftig ned i pris.

Fakta: Hordfast Sammen med blant annet Rogfast, vil Hordfast bli en del av en firefelts sammenhengende motorvei mellom Bergen og Stavanger. Reisetiden fra Bergen til Stord blir rundt 50 minutter, mot 2,5 timer i dag. Fullt utbygd vil det ta om lag to timer og 15 minutter mellom Bergen og Stavanger, en halvering av dagens reisetid. Hordfast er inne med statlige midler i 2. periode i Nasjonal transportplan med ferdigstillelse en gang etter 2029. Det har imidlertid vært antydet at en kan komme i gang med bompenger hvis en får ned kostnadene.

Brukte halvannen måned på å svare

Da BT spør Solvik-Olsen hvilket av regjeringens tidsanslag han snakker om, er svaret klart:

– Tidsanslaget som Erna bruker, legger jeg til grunn i min uttalelse.

Det som aktualiserer spørsmålet, er nye kostnadsberegninger fra Statens vegvesen. Som BT meldte i juli, mener veibyråkratene at de nå kan bygge broen over Bjørnafjorden åtte milliarder kroner billigere enn tidligere antatt. Det betyr en totalkostnad på 35 milliarder kroner.

Siden den gang har BT flere ganger forsøkt å få samferdselsministeren i tale for å få vite om dette er en pris som vil realisere prosjektet i 2022/2023. I det første svaret fikk vi vite at Solvik-Olsen var på ferie og dermed ikke hadde anledning til å uttale seg.

Senere opplyste kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet i en epost at de vil se på flere muligheter for å få ned kostnadene og fremskynde oppstart til første NTP-periode.

Fremdeles sto spørsmålet om 35 milliarder kroner er en pris som vil realisere prosjektet i første NTP-periode ubesvart.

– Skal bygge Hordfast

Først torsdag den 24. august fikk vi svar direkte fra samferdselsministeren. I en e-post skriver han at de er optimist med tanke på å få satt spaden i jorden i 2022 eller 2023.

Han legger også til:

– Vi skal bygge Hordfast og vi skal fortsette å lete etter kostnadsreduksjoner i dette prosjektet som i øvrige prosjekter.

Det er imidlertid ikke første gangen denne regjeringen kommer med lovnader for byggestart i forbindelse med store samferdselsprosjekt i Hordaland. I valgkampen i 2013 sa Erna Solberg at med henne som statsminister skulle en være i gang fem år senere. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovet også mer enn han kunne holde da han varslet byggestart for K5 Arna-Stanghelle i 2021.

Felles for de to prosjektene er store kostnadsoverskridelser.

Skeptisk til løftet

Magne Rommetveit, førstekandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland og medlem av transportkomiteen på Stortinget, mener Solvik-Olsens uttalelser må tas med en klype salt.

– Det høres fornuftig ut det han sier, men det er ikke noe forpliktende i dette. Det er mer en ambisjon.

Han viser til at det har vært en kostnadsøkning på 40 prosent på veibygging de siste fire årene.

– Her har han en stor utfordring. Det er jo sånn at hvis det sprekker en plass, så må det dekkes inn et annet sted.