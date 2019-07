Storbritannias ambassadør til USA går av etter at han kom med kraftig kritikk av Donald Trump i lekkede dokumenter.

– Den nåværende situasjonen gjør det umulig for meg å fortsette i min rolle, slik jeg hadde håpet. Slik situasjonen har blitt, mener jeg at det er mest ansvarlig å gjøre det mulig å ansette en ny ambassadør, skriver ambassadør Kim Darroch i sitt oppsigelsesbrev.

Oppsigelsen kommer etter at avisa Mail on Sunday i helgen omtalte lekkede dokumenter hvor Darroch blant annet skriver at president Donald Trump utstråler usikkerhet og at administrasjonen er inkompetent, dysfunksjonell, usammenhengende og kaotisk.

Trump-kritikk

Trump har i etterkant slått tilbake mot Darroch.

– Ambassadøren har ikke tjent Storbritannia godt. Det kan jeg love deg. Vi er ikke tilhengere av ham. Jeg kan si ting om ham, men jeg gidder ikke, sa Trump etter at lekkasjen ble kjent.

Trump gikk også ut mot statsminister Theresa May og kalte hennes håndtering av brexit dum.

Theresa May sier onsdag at hun er lei for at Darroch har valgt å fratre som ambassadør.

En britisk regjeringstalsperson sa mandag at regjeringen beklager at lekkasjen har funnet sted, men at ambassadøren ikke skal klandres for det han har sagt.

– Sir Kim Darroch har statsministerens fulle støtte, sa talspersonen.

Støtte fra Hunt og Johnson

Også Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt, som er lederkandidat for de konservative og som med det kan bli britenes neste statsminister, har sagt at han ønsket å beholde Darroch som ambassadør.

Konflikten mellom USA og Storbritannia ble et tema under lederdebatten mellom Boris Johnson og Hunt tirsdag kveld. Her nektet Johnson å vise støtte til Darroch.

Onsdag er imidlertid tonen en helt annen:

– Kim Darroch er en fremragende diplomat, sier Johnson etter ambassadørens avgang.

Han legger til at tjenestemenns karrierer ikke burde bli trukket inn i politisk spill. Det skriver Reuters.