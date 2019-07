Eirik Eide Pettersen (29) fra Bergen er nominert til en av EUs innovasjonspriser.

Pettersen er en av gründerne bak selskapet Seaborg Technologies, som er basert i København og arbeider med utvikling av en ny type atomreaktorteknologi.

Det amerikanske magasinet Forbes ga ham tidligere i år plass på sin «30 under 30»-liste, en kåring av personer under 30 år som utmerker seg globalt. Nå er Pettersen en av 19 nominerte til EUs innovasjonspriser for 2019.

Prisene deles ut av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIB). Vinnerne kåres i oktober.