Storbritannia frykter strøm av migranter over Den engelske kanalen

Menneskesmuglere tjener store penger på migranters frykt for at det vil være helt umulig å komme seg til Storbritannia etter at brexit blir formalisert ved årsskiftet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Britisk grensepoliti tar her hånd om en gruppe antatte migranter i Den engelske kanal. Britene overvåker Kanalen både til sjøs og fra luften. Foto: Gareth Fuller, PA/AP/NTB Scanpix