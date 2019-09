22 mennesker ble drept i et selvmordsangrep nær den amerikanske ambassaden i Kabul tirsdag. Denne mannen behandles for skadene han fikk. Foto: AP / NTB scanpix

Minst 48 mennesker ble drept i to selvmordsangrep i Afghanistan tirsdag, det ene rettet mot et valgkamparrangement der president Ashraf Ghani var til stede (bildet). Foto: AP / NTB scanpix

Selvmordsangrep under presidentens valgmøte i Afghanistan

Minst 26 mennesker er drept i et selvmordsangrep mot et valgkamparrangement med president Ashraf Ghani i Afghanistan. I Kabul ble 22 drept i et annet angrep.