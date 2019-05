De grønne er populære blant tysk ungdom, mens de såkalte folkepartiene – som utgjør regjeringen – går tilbake og appellerer mest til eldre, viser EU-valget.

Selv om hun ikke stilte til valg og overhodet ikke har involvert seg i valgkampen, kan søndagens smertelige nederlag til de to partnerne i den tyske regjeringen bli en utløsende faktor for et tidlig farvel til kansler Angela Merkel. Mens CDU/CSU på den borgerlige siden og sosialdemokratene på den andre ble valgets store tapere, gjorde De grønne et brakvalg med en fordobling av stemmene.

Med fornyet kraft krever venstrefløyen hos sosialdemokratene i SPD at partiet tar konsekvensen av partiets dårligste resultat i et landsdekkende valg i Tyskland siden – hold deg fast – 1887. Det vil si å trekke seg ut av samarbeidet og tvinge Angela Merkel til å gå av og utskrive nyvalg eller som minimum foreta endringer i partiledelsen.

– Det kan bare ikke fortsette slik. Vi har mistet velgernes tillit gjennom flere år og den gjenvinner vi ikke ved å gjennomføre én enkelt lov, erkjente SPDs generalsekretær, Lars Klingbeil, på tv-kanalen ZFD mandag.

Selv om valget med partileder Andrea Nahles ord var en «ekstrem skuffelse» for sosialdemokratene, vil ingen av delene formentlig skje nå. Overfor tv-stasjonen ZFD sier finansminister Olaf Scholz at katastrofevalget ikke vil få personlige konsekvenser.

– Det har vi prøvd å gjøre tidligere i SPD og det løser ingen problemer på lang sikt, sier Olaf Scholz, som også er tysk visekansler.

Vurderer kupp

I kulissene pønsker imidlertid to tidligere partiledere, Sigmar Gabriel og hans avløser Martin Schulz, muligens på et kuppforsøk mot Andrea Nahles, som skal få Martin Schulz tilbake i partiledelsen. Sigmar Gabriel sa på tv søndag kveld at han trekker seg tilbake fra tysk politikk etter neste valg. «Jeg makter ikke dette teateret lenger», sa han. Og langet ut etter Andrea Nahles:

– Ingen som er ansvarlige for SPD kan bare gå videre med dagsordenen etter nederlaget. Alt og alle er på prøve. Det handler om mye mer enn enda et valgnederlag; det handler om selve eksistensen som politisk faktor i Tyskland for SPD, sa Sigmar Gabriel.

Selv om hverken et lederskifte eller utgang fra den store regjeringskoalisjonen ligger i kortene akkurat nå, kan situasjonen endre seg etter valgene i de tre østtyske delstatene Brandenburg, Sachsen og Thüringen og frem mot SPDs landsmøte i desember.

Høyrenasjonale AfD ligger an til store seiere i de tre valgene og var ved søndagens Europa-valg størst i flere østlige delstater. Nye massive nederlag truer sosialdemokratene og slik kan det fortsette i fremtiden, påpeker Kevin Kühnert, lederen av partiets ungdomsorganisasjon Jusos.

Fakta: Valget i Tyskland De grønne går kraftig fram i EU-valget i Tyskland, mens regjeringspartienes oppslutning har falt betydelig. Sosialdemokratiske SPD får bare 15,6 prosent av stemmene. For fem år siden fikk SPD 27,3 prosent av stemmene i EU-valget. Statsminister Angela Merkels kristendemokrater i CDU og det bayerske allierte CSU får 28,7, ned fra 35,3 prosent i EU-valget for fem år siden. De grønne er valgets store vinner og kommer på andre plass med 20,7 prosent. I EU-valget i 2014 fikk miljøpartiet 10,7 prosent av stemmene. Partiet har altså doblet sin oppslutning på fem år. Ytre høyrepartiet AfD har fått 10,8 prosent av stemmene, en betydelig økning fra 2014 da partiet fikk 7,1 prosent. Det liberale FDP og ytre venstrepartiet Linke fikk 5,4 prosent av stemmene hver, ifølge målingen. FDP fikk 3,4 prosent i 2014, mens venstrepartiet fikk 7,4 prosent. Kilde NTB X

Grønn ungdom

Han laget mandag en graf som viser at De grønne er det største partiet for alle tyskere under 60 år, mens CDU er det største for velgere over den alderen og sosialdemokratene på den alderen. Kevin Kühnerts eneste oppfordring til de såkalte folkepartiene, som kanskje fremover bør skifte navn til folkepensjonistpartier, var: «Think about it».

En oppfordring mange i CSU kanskje også har lyst til å sende til det kristenkonservative partiets leder, Annegret Kramp-Karrenbauer, som overtok lederposten fra Angela Merkel i desember og fremstår som en opplagt kanslerkandidat til det neste tyske valget i 2021. Europavalget var første store prøve for AKK, som lederen med det lange navnet kalles i dagligtale. En prøve Angela Merkel lot henne stå for seg selv ved ikke å involvere seg i valgkampen overhodet.

Klar smell

Og Annegret Kramp-Karrenbauer gikk på en klar smell. CDU ble riktignok største parti, men det skjedde med en tilbakegang på syv prosentpoeng og velgerflukt blant de unge. Den 26 år gamle youtuberen Rezos 55 minutter lange video, «Ødeleggelsen av CDU», sett av over 11,5 millioner, fikk tilsynelatende faktisk innflytelse på valget og de unges flukt fra partiet.

Eneste argument for å forbli i den upopulære koalisjonsregjeringen for SPD og CDU/CSU akkurat nå, ser ut til å være at ingen av dem har politikken, kanslerkandidaten eller motet til å gå inn i en valgkamp. Begge partier var i kommentarer til søndagens valgfadese opptatt av å understreke at de fremover satser på en grønnere politikk.

SPDs generalsekretær, Lars Klingbeil, gir regjeringen frist til slutten av året til å få gjennomført en rekke avgjørende lovforslag om klimavern, bedriftsutdanning, en minstepensjon, en innvandringslov, digitalskatt og restriksjoner av våpeneksport.

Hvis det ikke lykkes, vil sosialdemokratene formentlig trekke seg ut av regjeringen og dermed tvinge Angela Merkel til å gå av før kanslerperioden hennes er over.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN