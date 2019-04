Og den skal bli enda vakrere enn den var, lover han.

Frankrikes president Emmanuel Macron holdt en TV-sendt tale til nasjonen tirsdag kveld.

Der lovet han at Notre-Dame skal gjenreises i løpet av fem år, enda vakrere enn den var.

– Det er mye som må gjøres. Men vi skal gjenoppbygge katedralen enda vakrere innen fem år, sa han.

POOL / X80003

– Vi vil lykkes

Det har vært mye spekulasjoner rundt hvor lang tid det vil ta å gjenoppbygge den verdensberømte katedralen. Den er nesten 1000 år gammel og tok mange hundre år og ferdigstille.

En tysk arkitekt spår at arbeidet med å bygge katedralen opp igjen kan ta flere tiår, melder VG.

Men nå lover altså Emmanuel Macron at dette skal gjøres på langt kortere tid.

– Vi skal klare dette her, vi vil lykkes, sa presidenten videre.

Macron sa at han deler landets sorg over brannen men også håpet for framtiden.

Thierry Mallet / TT NYHETSBYRÅN

30 personer avhørt

Det kjente landemerket i Paris fikk omfattende skader i den voldsomme brannen mandag kveld. Men hovedkonstruksjonen i stein står fortsatt.

Etterforskere har avhørt rundt 30 personer etter brannen i Notre-Dame-katedralen mandag kveld.

En kilde ved påtalemyndigheten i Paris opplyser at de fleste av de 30 som er avhørt, er arbeidere jobbet med restaureringsarbeidet på katedralen.

Rettsembetsmannen, som uttaler seg anonymt på grunn av den pågående etterforskningen, sier at katedralens brannalarmer ble utløst to ganger mandag kveld.

Den første gangen gikk flere, blant annet en fast ansatt branntjenestemann, for å sjekke under taket uten å se noen ting. Den andre gangen alarmen gikk, hadde flammene rukket å bli store, ifølge kilden.

Han legger til at 40–50 etterforskere jobber med saken, men at de ikke enda får gå inn i katedralen av sikkerhetsmessige hensyn.