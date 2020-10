Angrepene i Frankrike direkte

Vitner: Kvinne fikk halsen skåret over inne i kirken

Foto: Reuters

Vitneskildringer fra knivangrepet i Notre-Dame-kirken i Nice forteller om skrekkelige scener under knivangrepet torsdag formiddag.

En kvinne i 40-årene var blant drapsofrene.

«Si til barna mine at jeg elsker dem,» skal hun ha sagt før hun døde, ifølge TV-kanalen BFMTV.

En annen kvinne og en mann ble drept. Mannen som ble drept, skal ifølge politikilder i Frankrike være kirkevergen. Den andre kvinnen klarte å søke tilflukt fra kirke, men døde kort tid etterpå.

En kaféeier i området, som ligger langs hovedgaten i Nice, forteller franske TV-kanaler at han ble oppsøkt kort tid etter angrepet av noen som hadde klart å komme seg unna. Vedkommende fortalte om at noen hadde fått halsen skåret over inni kirken.

Gjerningsmannen skal ha handlet alene. Lokale medier melder at han ble skutt under pågripelsen og ligger på sykehus.