Rundt 30 svenske barn er blitt livstruende syke etter covid-19

Et hundretalls barn i Sverige har blitt rammet hardt av inflammatoriske reaksjoner etter koronasykdom. I Lund advares det nå om at barneintensiven er full.

Illustrasjonsfoto fra koronaavdelingen ved Östra Sjukhuset / SU i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall /TT / NTB

NTB

Den potensielt livstruende tilstanden, hvor immunforsvaret angriper sin egen kropp etter covid-19, er forkortet til MIS-C på engelsk. På norsk kan tilstanden oversettes til «multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn».

Det sjeldne syndromet kan oppstå hos barn og unge etter koronasykdom, og flere barn i Norge har også fått behandling for dette.

– Pasientene kan bli alvorlig syke raskt, med høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk, skrev Tidsskrift for Den norske legeforening i mai i fjor.

Full intensivavdeling

Barn rammes i utgangspunktet mildt av covid-19, og det er ikke selve virussykdommen som gir den alvorlige tilstanden, men en senreaksjon i immunforsvaret hos et lite mindretall av dem som er blitt smittet.

– Vi ser at barn som har hatt covid, rammes av dette inflammatoriske syndromet, MIS-C, tre til seks uker etter å ha gått gjennom infeksjonen, sier overlege Maria Mossberg ved barneklinikken i Lund i Skåne i Sverige.

I Skåne har sykehusene over lengre tid vært under hardt press med stadig flere voksne koronapasienter, men nå advarer legene om at også barneintensiven i Lund er helt full. Dette skyldes pågang av barn med akutte behandlingsbehov for MIS-C, samtidig som man må behandle ordinære pasienter.

Sviktende hjertefunksjon

De siste ukene har det vært seks alvorlige tilfeller i Skåne med MIS-C, hvorav fire har fått behandling på intensivavdeling.

– Alle ligger inne. De er såpass syke at de trenger multidisplinær behandling, sier barnerevmatolog Robin Kahn ved sykehuset i Lund.

Vanlige symptomer er høy feber, kraftig mageverk, forvirring og sviktende hjertefunksjon. De rammede barna får både medisiner som bremser immunforsvarets angrep på organene og avansert behandling som støtter opp om de organene som svikter.

30 livstruende syke i Sverige

Totalt har rundt hundre barn fått tilstanden MIS-C i Sverige, og alvorlighetsgraden blant dem har variert. Rundt 30 har vært livstruende syke og har trengt intensivbehandling, opplyser barnelege og immunolog ved Karolinska Institutet Petter Brodin til nyhetsbyrået TT.

– Det har kommet som en andre bølge etter sommeren, og akkurat nå har vi ganske mange barn som behandles for det. Men fortsatt har vi ingen dødsfall, sier Brodin, som sammen med en gruppe andre forskere har publisert en studie om tilstanden.

Forskerne vet nå at tilstanden skyldes at kroppens immunforsvar aktiveres av infeksjonen fra koronaviruset, kanskje uten at det merkes, og deretter begynner å angripe sin egen kropp én til to måneder senere. Flere av barna har vært helt symptomfrie og ikke merket at de har vært smittet av covid-19.

– Det dreier seg om tidligere helt friske barn. Vi ser alt fra småbarn til unge voksne, sier Brodin.

Årvåkenhet i Norge

Tilstanden er blitt sammenlignet med Kawasakis syndrom, som også rammer immunforsvaret hos barn.

I Norge har FHI siden 27. april bedt norske barneleger være årvåkne og varsle om tilfeller av dette syndromet med mulig sammenheng med covid-19.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understrekte overfor Dagbladet i begynnelsen av november at forekomsten av MIS-C er lav, men at tilstanden er alvorlig for de barna som rammes.