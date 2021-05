Verden kan passere 1,5 graders oppvarming de neste fem årene

Verden kan nå 1,5 graders oppvarming i løpet av de neste fem årene, ifølge en oppdatert evaluering av globale klimatrender.

I løpet av få år kan verden allerede ha passert grensen for global oppvarming som Paris-avtalen skulle forhindre, mener WMO. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert Nå nettopp

Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og britiske Met Office er det en 40 prosent risiko for 1,5 graders oppvarming sammenlignet med førindustriell tid. Dermed vil temperaturene overstige grensen for det ambisiøse målet fra Parisavtalen.

Ifølge Met Office er det dessuten en 90 prosent sjanse for at et av årene mellom 2021 og 2025 vil bli det varmeste som er registrert noensinne.

– Dette er ikke bare statistikk. Stigende temperaturer betyr mer issmelting, høyere havnivå, flere varmebølger og større innvirkning på matsikkerhet, helse, miljø og bærekraftig utvikling, sier WMO-leder Petteri Taalas.

Publisert: 27. mai 2021 13:05