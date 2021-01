Britisk politi stanset bryllup med 150 gjester

Vinduene var dekket til for å hindre innsyn, opplyser politiet.

Bryllupet ble holdt på en skole i Stamford Hill nord i London. Foto: Stefan Rousseau / PA via AP / NTB

Britisk politi aksjonerte torsdag kveld mot 150 gjester i et bryllup, som ble holdt til tross for et landsdekkende forbud mot å samles utenfor husholdningen.

Bryllupet ble holdt på en ortodoks jødisk skole nord i London, der vinduene var dekket til for å hindre innsyn, opplyser politiet.

I henhold til landets strenge koronarestriksjoner er det bare tillatt med bryllup under helt spesielle omstendigheter, som når den ene partneren er alvorlig syk. Maksimalt seks personer kan uansett delta.

Arrangørene av torsdagens bryllup kan nå vente seg en bot på rundt 115.000 kroner.

Gjestene flyktet da politiet slo til, men fem ble holdt tilbake og ble ilagt bøter på 2300 kroner hver.

Politiet sa først at 400 personer var i bryllupet, men nedjusterte siden antallet.