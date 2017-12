Donald Trump gjentok doktrinen «America first» og varslet en tid preget av hard konkurranse da han la fram USAs nye nasjonale sikkerhetsstrategi.

– USA er med i spillet, og USA kommer til å vinne, sa Trump da han mandag kveld norsk tid la fram det nye strategidokumentet.

Strategien som Trump tar til orde for, hviler på fire elementer: Å beskytte hjemlandet og amerikansk livsstil, øke USAs velstand, fremme fred gjennom styrke og øke USAs innflytelse i en verden der det råder konstant konkurranse.

Samtidig ser han ikke lenger klimaendringene som en trussel, slik Obama-administrasjonen gjorde.

Vilje til alenegang

Strategien bryter med det som har vært USAs sikkerhetspolitikk siden den kalde krigen, der multilaterale avtaler med andre land har vært en grunnpilar.

– Når USA samarbeider med andre land, vil det alltid være på en måte som beskytter våre nasjonale interesser, framholdt Trump.

Han lovet også at USA er villig til å handle alene for å forsvare sin suverenitet, selv når USA risikerer å gå på tvers av land man tidligere har inngått avtaler med.

– Vi vil stå opp for oss selv og for vårt land som vi aldri tidligere har gjort, sa han og lovet å bruke alle midler som den amerikanske staten råder over, for å gi USA konkurransefortrinn.

Trump framholdt også at USA står overfor en «usedvanlig farlig verden», preget av røverstater, terrororganisasjoner og internasjonale kriminelle nettverk.

Beskyttelse av grenser

I talen understreket Trump at USA må beskytte sine egne grenser, blant annet ved å bygge en mur langs grensen til Mexico, samt iverksette andre tiltak mot innvandring.

– Et land uten grenser, er ikke et land. Et land som ikke beskytter sin velstand hjemme, kan ikke beskytte sine interesser ute i verden, sa Trump.

I talen skrøt han dessuten av at CIA nylig bidro til å redde «tusenvis» av liv som følge av at russerne ble tipset om at det ble planlagt et terrorangrep mot en katedral i St. Petersburg.

Trump påpekte deretter at dette er et eksempel på hvor godt det kan gå når USA og Russland samarbeider.

Ut mot Kina og Russland

En rekke medier hadde på forhånd fått utdelt dokumentet der det redegjøres for Trumps strategi. I dokumentet omtales både Kina og Russland som «revisjonist»-stater som anklages for å gjøre hva de kan for å bryte ned amerikanske verdier og interesser.

Teksten er utformet i et usedvanlig hardt språk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Kina forsøker å erstatte USA i India-Stillehavsregionen, utvide rekkevidden for den statsdrevne økonomiske modellen og rokere regionen til sin fordel, heter det.

– Russland forsøker å gjenvinne sin status som stormakt og etablere interessesfærer i nærheten av sine grenser, står det videre.