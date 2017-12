Frankrikes president Emmanuel Macron tok imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Paris med et løfte om å nå NATOs toprosentsmål innen 2025.

– Tillat meg å vise deg et dokument som generalsekretæren har gitt meg, sa Macron til NTB da han og Stoltenberg møtte pressen i Paris tirsdag formiddag.

Så løftet han opp en graf som ligger Stoltenbergs hjerte nær. Den viser hvordan forsvarsbudsjettene har utviklet seg i andre NATO-land enn USA.

– Som du ser, har bidragene vært økende siden 2015, påpekte Macron.

Frankrike er allerede NATOs tredje største bidragsyter, og landet vil nå øke forsvarsbudsjettene år for år, lover Macron. Ifølge ham er målet å nå et nivå på 2 prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2025.

– Vi tar vår del av ansvaret, sa Macron til NTB.

Han sier Frankrike vil forbli et uavhengig og krevende medlem i alliansen, men at forsvarssatsingene i både Frankrike og EU vil bli drevet fram i overensstemmelse med NATO.

Stoltenberg sa han ikke er urolig for at Macron skal ha så store ambisjoner på EUs vegne at det kommer i veien for NATO.

– Det er bare ett område hvor Frankrikes ambisjoner bekymrer meg, og det er når det gjelder håndball, sa han spøkefullt på pressekonferansen.

– Det var ikke jeg som tok opp dette, kvitterte Macron.