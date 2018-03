Femstjernersbevegelsens leder Luigi Di Maio sier at det gode valgresultatet betyr at partiet bør styre Italia.

Han sier også at han er villig til å diskutere med «alle politiske aktører» for å kunne danne en regjering med parlamentarisk flertall.

Det populistiske partiet med forkortelsen M5S endte på førsteplass med rundt 32 prosent av stemmene i søndagens valg.

– Det er en flott dag tross regnværet. Ubeskrivelig, sa Di Maio (31) til journalister mandag morgen.

På en pressekonferanse senere på dagen sa den unge partilederen at han føler et ansvar for å danne regjering.

– Valget var en triumf for Femstjernersbevegelsen. Vi er vinnerne, sa Di Maio.

Uttalelsen kom etter at lederen for det sterkt høyreorienterte partiet Ligaen, Matteo Salvini, hadde erklært seier og ønske om å danne regjering.

Ligaen fikk rundt 18 prosent av stemmene og ble dermed størst av de fire partiene i høyrekoalisjonen, som til sammen får 37 prosent.

Ifølge en meningsmåling fra YouTrend ligger M5S an til å få 231 plasser i underhuset og 115 overhuset, noe som betyr at partiet vil kunne danne en flertallsregjering sammen med enten Ligaen, Silvio Berlusconis parti Forza Italia eller sentrum-venstrepartiet Det demokratiske partiet (PD), som har hatt regjeringsmakten de siste årene.

M5S ble startet som en protestbevegelse av komikeren Beppe Grillo og vokste seg sterkt under finanskrisen. Partiet har tidligere sagt nei til ethvert samarbeid med andre partier.