FIENDER: USAs president Donald Trump lover å ta grep etter at Nord-Korea skjøt opp en langdistanserakett tirsdag. Bildet er fra en fjernsynsskjerm på en togstasjon i Seoul i august og viser et sammensatt bilde av Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: AP / NTB scanpix

Nord-Korea provoserer med langdistanseoppskyting – Trump lover grep

Japan, Sør-Korea og USA ber FNs sikkerhetsråd om et møte etter at Nord-Korea har avfyrt et langtrekkende ballistisk missil. Donald Trump lover å ta grep.