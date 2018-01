Donald Trump markerer lørdag sitt første år som president. Han legger bak seg et turbulent år med mye motgang, men klarte til slutt å få innført skattereformen.

Under innsettelsesseremonien 20. januar i fjor, en kald, grå og regntung dag, tok Trump til orde for at amerikanerne må stå sammen. Men i året som fulgte har mye handlet om splittelse: svarte mot hvite, innvandrere mot innfødte, rike mot fattige, venstre mot høyre og nasjonalisme mot globalisme.

En undersøkelse fra Pew Research Center viser at 60 prosent av amerikanerne mener forholdet mellom de ulike gruppene har blitt forverret.

«Amerika skal begynne å vinne igjen, vinne som aldri før», lovet Trump. Mye tyder på at amerikanerne må smøre seg med tålmodighet en stund til.

– Trumps første år «har ikke vært noe annet enn et eneste stort selvpåført sår». Trump har knapt oppfylt noen av løftene sine, sier Elaine Kamarck i tankesmien Brookings Institution, og viser til at Trump motarbeidet sitt eget partis senatorer og gjorde skade på USAs bånd til allierte land.

Fakta: Fakta om Donald Trump Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president.

Født i 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of Business i Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Bygde opp sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Er ifølge Forbes (2016) god for 4,5 milliarder dollar, drøyt 38 milliarder kroner. Er dermed USAs rikeste president noensinne.

Var i 2004–2015 produsent og vert for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004, en vurdering han tok også i 2012. I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Kilde: NTB

Lite på 100 dager

Trump-administrasjonens startvansker i Det hvite hus fremheves som en årsak til at ikke en eneste av lovendringene som Trump lovet å signere i løpet av sine 100 første dager, så dagens lys i denne perioden. Mange av dem er fortsatt ikke på plass, snart ett år senere.

Etter hundre dager i Det hvite hus gjøres det ofte opp status for nye amerikanske presidenter. Minerva-skribent Jan Arild Snoen svarte slik på spørsmålet om hva Trump hadde fått til etter litt over tre måneder som verdens mektigste leder:

– Det er ærlig talt ikke så mye.

En av de mest omtalte sakene fra valgkampen – bygging av muren langs grensen til Mexico – står på stedet hvil. Trumps forsøk på å skrote Obama-reformen har blitt stanset av hans egne partifeller.

Gjennomslag

Men Trump begynte å vinne. Han sikret seg seier da han fikk grønt lys for sine dommer-nominasjoner, og kuttet i byråkratiet og igangsatte arbeidet med å reforhandle handelsavtaler. Amerikansk olje- og kullindustri har fått grønt lys.

Trumps valgløfte om å knuse IS kan også sies å ha blitt oppfylt. Løftet om å flytte ambassaden til Jerusalem er ikke blitt gjennomført, men i stedet har han anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad.

I desember fikk Trump sin til nå største seier da skattereformen ble vedtatt. Det er den største reformen i landets historie siden 1986.

Internasjonale konflikter

I rettsapparatet har Trump møtt motstand for forsøket på å hindre muslimer innreise til USA. Av uløste saker gjenstår granskingen i saken om russisk innblanding i presidentvalget. Atomavtalen med Iran, skjev handelsbalanse med Kina, og krisen på Koreahalvøya, vil også prege det nye året.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov uttalte mandag i sin 2017-oppsummering at Trump-administrasjonen har økt spenningen flere steder i verden, blant annet på Koreahalvøya.

Trumps trusler om å trekke seg fra atomavtalen kan skape en farlig situasjon, sa Lavrov, som mener at usikkerhet rundt avtalen kan gjøre det vanskelig å få Nord-Korea til å gå med på en avtale om å stanse sitt atomprogram i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Håp om gjenvalg

Den amerikanske økonomien går så det suser. Det lover godt for Trump i tiden som kommer.

– Det som først og fremst betyr noe for en presidents politiske ve og vel, er tilstanden til USAs økonomi. Og den er veldig god, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, til NTB.