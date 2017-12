EU og Storbritannia er enige om en rammene for en avtale om britenes utmelding fra EU, bekrefter EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker.

Storbritannias statsminister Theresa May satt fredag morgen i møte med Juncker i Brussel.

Etter møtet holdt de to en felles pressekonferanse, der EU-kommisjonens leder bekreftet at det er oppnådd enighet.

– Kommisjonen har formelt besluttet å anbefale til toppmøtet at det nå er gjort tilstrekkelige framskritt i forhandlingene, sa Juncker.

Klart for fase to

EU har stilt krav om at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av forhandlingene.

Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidig handel, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

Juncker bekrefter at han nå mener det er gjort tilstrekkelige framskritt.

– Beslutningen om tilstrekkelige framskritt vil være i de 27 medlemslandenes hender, sa han.

– Dagens resultat er selvfølgelig et kompromiss, la Juncker til.

Ikke enkelt

– Vi har jobbet ekstremt hardt denne uka, og som dere har sett, har det ikke vært enkelt for noen part, sa statsminister Theresa May under pressekonferansen.

Hun understreket at hun nå ser fram til å komme i gang med fase to av forhandlingene og beroliget samtidig Nord-Irland.

– I Nord-Irland garanterer vi at det ikke vil bli noen hard grense, og vi vil overholde Belfast-avtalen, sa hun.

Lederen for det demokratiske unionistpartiet (DUP) i Nord-Irland, Arlene Foster, føler seg ikke helt trygg på dette.

Det er stadig ting som må avklares når det gjelder grensa mellom Nord-Irland og Irland, sa Foster til Sky News fredag morgen.