Etter to år som president har Donald Trump giret Det hvite hus for kamp, slik at han kan føre sin politikk ut i livet. Det er lagt opp til et hardt oppgjør om det amerikanske samfunnet og den internasjonale verdensorden.

Om man gikk og håpet at Donald Trump ville bli normalisert av sin ansvarsfulle stilling og manet til besinnelse av mer modne statsråder og rådgivere, så har de første to årene med Trump ved roret vært en stor skuffelse.

Om man trodde at verden ville gå sin vante gang når kruttrøyken fra de villeste Twitter-meldingene hadde lagt seg, så tok man også feil.

Donald Trump tok sitt egosentriske verdenssyn, sine grove Twitter-meldinger og sin flere tiår lange oppfatning av at verden utnytter USA med seg da han flyttet inn i Det hvite hus. I den larmende konfrontasjonen med finansfolk, økonomer og generaler har Trump vist seg å være den mest utholdende parten.

Derfor må de som mener at Trump er i gang med å gjøre skade på etterkrigstidens regelbaserte, demokratiske orden også belage seg på at de neste to årene kommer til å bli smertefulle.

Farvel til generalene

Næringslivsmannen Donald Trump har alltid skrytt av at han «henter inn de beste folkene». Da han kom til makten i presidentvalget i 2016 utpekte han derfor en rekke generaler til sentrale stillinger, ettersom Trump mente at generalene signaliserte makt. Sammen med blant annet næringslivsmannen Rex Tillerson og Wall Street-økonomen Gary Cohn ga generalene USAs europeiske allierte troen på at noen «voksne» var til stede for å forhindre lite gjennomtenkte militære angrep og plutselige oppsigelser av avtaler og traktater.

Det gjorde de også flere ganger. Til å begynne med.

I boken «Fear» skriver journalisten Bob Woodward at en av Trumps generaler, tidligere forsvarsminister James Mattis, blant annet avverget ideer om forebyggende militære angrep på Nord-Korea.

Ifølge samme bok skal den økonomiske rådgiveren Gary Cohn ha sørget for at et utkast til en oppsigelse av en handelsavtale med Sør-Korea på beleilig vis forsvant fra Trumps skrivebord. Cohn mente at en oppsigelse av handelsavtale kunne føre til at USA mistet sin adgang til det hurtigreagerende antimissilsystemet som de har utplassert tett ved Sør-Koreas grense i nord.

Trump føler seg tilsynelatende snytt av Sør-Korea. Det er nemlig USA som betaler for forsvarssystemet som sikrer Sør-Korea fra angrep fra sin nordlige nabo, og Trump ville derfor heller flytte forsvarssystemet til delstaten Oregon, hvor det bedre kunne tjene hans «Amerika først»-politikk.

Leser ingenting

Det kan neppe oppdrives en velansett militærekspert som synes at akkurat det ville være noen god idé, men Donald Trump er tilsynelatende likegyldig. Han leser sjeldent rapporter og brifinger, og i de to første årene i Det hvite hus har han levert et utall eksempler på at han kanskje er bøyelig i første omgang, men at han aldri gir opp sine gamle ideer om hvordan verden fungerer.

Han fortsetter for eksempel å si at USA bør «konfiskere» Iraks olje, selv om rådgivere har fortalt ham at det ikke er mulig og hvorfor, skrev avisen The New York Times nylig. Ifølge samme avis har han flere ganger fortalt nervøse rådgivere at han ønsker å trekke USA ut av forsvarsalliansen Nato. Han fortsetter også å snakke om at USAs handelsunderskudd skyldes et slags internasjonalt komplott om å svindle den amerikanske skattebetaleren, selv om Gary Cohn og et utall andre økonomer har forklart presidenten at det ikke er slik verden fungerer.

Det virker som om at Trump faktisk tror på sine egne ord når han sier at hans magefølelse ofte forteller ham mer enn andres hjerner noensinne kan.

«De voksne» har forsvunnet

Etter to år har de fleste «voksne» i Trumps regjering forsvunnet. Både utenriksminister Rex Tillerson, økonomisk rådgiver Gary Cohn og forsvarsminister Jim Mattis takket for seg i året som gikk.

Mattis fikk nok da Trump etter en telefonsamtale med Tyrkias president Erdogan i desember erklærte at han ville gjøre alvor av sitt gamle ønske om å hente hjem USAs begrensede styrke i Syria. Det gjorde han raskt og uten å ha orientert seg med rådgivere eller allierte i kampen mot terrororganisasjonen IS.

Stilt overfor Trumps uopplyste magefølelse fungerte generalene, Rex Tillerson og Gary Cohn som en konserverende kraft i Det hvite hus. I Danmark så man på Mattis som en slags garanti mot kaoset. Men presidenten mente tydeligvis at de erfarne hodene under ham bremset hans «Amerika først»-dagsorden, og derfor kastet han dem på dør.

Nå er det nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og utenriksminister Mike Pompeo som gir Trump råd i utenrikspolitikken. Den evangelisk-kristne Pompeo beskrev i 2015 politikk som en evig kamp som varer til den dagen da de kristne ifølge det nye testamentet blir hentet til himmelriket. I den seineste tiden har Det hvite hus gjort det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon nervøs ved å be om planer for mulige angrep mot Iran. Hvilke råd er det som nå kommer Trump for øre?

I handelskrigene med resten av verden, som har begynt å gjøre økonomer og aksjehandlere nervøse, er det hauken Robert Lighthizer og den krigerske Kina-kritikeren Peter Navarro som har presidentens øre.

Det hvite hus er med andre ord klargjort til kamp for Trumps dagsorden.

Trump og kjernen

Donald Trump kom til makten i presidentvalget i 2016 på en bølge av folkelig sinne mot politikere og andre «eliter». Et sinne som mange i den amerikanske befolkningen føler sterkt på. Meningsmålinger viser at Donald Trumps velgere ikke nødvendigvis utgjør et flertall i befolkningen, men at de likevel er et stort og sterkt motivert mindretall som føler at deres bekymringer er blitt overhørt i årevis – inntil Donald Trump dukket opp. Det kan godt være at han ikke oppfører seg, og det kan også godt være at ikke alle hans prosjekter lykkes, men velgerne hans mener at det ikke er Trumps skyld. Det er andre som har stukket kjepper i hjulene hans.

Noen ser Trumps spørsmål som relevante. For eksempel spørsmål om nytten av Vestens mange og lange kriger, globaliseringens fordelingseffekter og nødvendigheten av å konfrontere Kina hardere. Men mange ser en president som kun representerer en hvit middelklasses utfordringer, og en president som utviser en alarmerende mangel på respekt for rettsstatlige prinsipper og for selve sannheten.

7645 løgner på 710 dager

Trump har brukt sin Twitter-megafon til å nå 57 millioner følgere med angrep på det føderale politiet FBI, justisdepartementet, Nato, dommere, medier, migranter, andre land og politiske motstandere i en språkdrakt som har senket terskelen for anstendighet i amerikansk politikk.

Meningsmålinger viser tydelig at han helt klart har skadet USAs anseelse i omverdenen. De fleste amerikanere mener at han har forverret de allerede anstrengte relasjonene mellom USAs mange etniske grupper. Han har slitt den allerede lave tilliten til samfunnsinstitusjoner i en stor del av den amerikanske befolkningen og det allerede sviktende grunnlaget av felles erkjent virkelighet som vår fredelige politiske debatt bygger på. Og han har gjort det med overlegg.

Ifølge avisen The Washington Post har Trump fortalt 7645 usannheter i løpet av sine 710 første dager som president. Gang på gang får han beskjed om at det han sier er feil, og likevel fortsetter han å si det.

Presset inn i et hjørne

Halvveis inn i presidentperioden er Donald Trump nå presset av sine egne valgløfter og av Kongressen, som den selverklærte verdensmesteren i «deal-making» ikke har hatt stor suksess med å forhandle med. Verre er det blitt etter at Det demokratiske partiet ved mellomvalget i november i fjor sikret seg flertall i Kongressens ene kammer, Representantenes hus.

I skrivende stund er deler av det amerikanske statsapparatet rammet av den lengste nedstengningen i USAs historie. Grunnen er at Donald Trump ikke vil tape ansikt overfor sine kjernevelgere, og at han derfor vil få gjennomført et av sine valgløfter. Derfor presser han på for å få innvilget et budsjett til bygging av hans ønskede mur langs grensen til Mexico, slik at han i det minste kan fortelle sine velgere at han gjorde alt han kunne, men at Washington D.C. ikke lot ham.

I horisonten venter to år hvor Trump også ser ut til å bli beleiret av juridiske og politiske problemer.

17 granskninger i gang

For øyeblikket er det hele 17 forskjellige granskninger og etterforskninger i gang som på et eller annet vis relaterer seg til den sittende presidenten. Den viktigste av disse angår anklagene om at Trumps valgkamp samarbeidet med russere under valgkampen i 2016, og ledes av spesialetterforsker Robert Mueller. Her er det ventet at etterforskningsrapporten snart vil bli offentliggjort. Andre granskninger handler for eksempel om økonomiske relasjoner til interesser i Midtøsten, og til Trump-familiens gamle skatteforhold.

I tillegg til alt dette er det ventet at det demokratiske flertallet i Representantenes hus vil åpne flere undersøkelser av Trump.

Forløpet i etterforskningene kommer til å forme amerikanernes oppfatning av samfunnet som rettferdig eller urettferdig. Noen er på vakt overfor politisk jakt på presidenten, mens andre er på vakt overfor forsøk på å forhindre rettferdighetens fyllest.

Mueller-etterforskningen er særlig utskjelt, og det er derfor ikke bare Trumps politiske fremtid som står på spill, men også mange av hans støttespilleres respekt for det føderale politiet og justisdepartementet. Det hviler et stort ansvar på alle parter for å bevare respekten for USAs institusjoner. Om konklusjonene går imot Donald Trump og han reagerer som han pleier å gjøre når han blir presset, så vil han lange ut etter institusjonene med full slagstyrke.

Kampen om USA og den internasjonale verdensordenen ser ut til å bli alvorlig i de kommende to årene.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN