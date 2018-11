FÅR DET TØFFERE: Etter at Demokratene sikret seg flertallet i Representantenes hus i mellomvalget, vil president Donald Trump få det vanskeligere med å videreføre politikken sin. FOTO: Carolyn Kaster, AP

Ti punkter der Demokratene kan slå tilbake mot Trump

Presidentens skattepapirer står øverst på en lengre liste over ting som Demokratene vil bruke sitt nye flertall i Representantenes hus til å undersøke. På flere områder kan imidlertid Trump videreføre politikken sin de neste to årene. Her er ti avgjørende punkter.