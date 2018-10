Utenriksministrene i G7 krever en grundig granskning av forsvinningen av journalisten Jamal Khashoggi, som forsvant i Tyrkia for over to uker siden.

– De som står bak forsvinningen må holdes ansvarlige, sier utenriksministrene i G7 i en uttalelse.

G7, som består av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og EU, sier at de er svært bekymret for Khashoggis forsvinning.

I en felles uttalelse sier G7 at de forventer at Saudi-Arabia gjennomfører en grundig, troverdig, åpen og rask granskning av journalistens forsvinning. De framholder også at de er opptatt av å forsvare ytringsfriheten og beskytte pressefriheten.

Ifølge en tyrkisk høytstående tjenestemann ble Khashoggi drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for to uker siden.

AP / NTB scanpix

Fire mistenkte identifisert

Fire av de Tyrkia mistenker står bak Khashoggis forsvinning, har bånd til bin Salman, ifølge New York Times. En av dem har ofte blitt sett sammen med kronprinsen på reise, blant annet nylig i Paris og Madrid. Han har også vært avbildet sammen med bin Salman.

Tre andre skal ifølge vitner og andre opplysninger være en del av kronprinsens sikkerhetsteam.

En femte er identifisert som en rettsmedisiner, som skal være en høytstående tjenestemann i innenriksdepartementet.

Tyrkiske tjenestemenn mener disse fem var en del av delegasjonen som befant seg på konsulatet 2. oktober da Khashoggi forsvant. Om det viser seg å stemme, vil de kunne knyttes direkte til kronprinsen, som hevder at verken han eller den saudiarabiske regjeringen har kjennskap til saken.

Pompeo møtte kronprins

Tirsdag var USAs utenriksminister Mike Pompeo i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for å møte landets kronprins for å diskutere forsvinningen.

I etterkant av møtet uttalte utenriksministeren at Saudi-Arabia ønsker å få alle fakta på bordet og sikre at alle skyldige blir stilt til ansvar, inkludert skyldige blant saudiarabiske ledere og høytstående tjenestemenn. Pompeo sa også at Saudi-Arabia understreket nok en gang at de ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

Trump kritiserer

USAs president Donald Trump kritiserte natt til onsdag den raske fordømmelsen av Saudi-Arabia. Han sammenligner forsvinningen til journalisten med Brett Kavanaugh-saken. Kavanaugh ble anklaget for seksuell trakassering, men ble likevel valgt som høyesterettsdommer.

– Jeg tror vi må finne ut hva som skjedde først. Nå skjer det igjen, du vet, du er skyldig inntil det motsatte er bevist. Det liker jeg ikke. Vi gikk nettopp gjennom dette med Kavanaugh, og han var uskyldig hele tiden så vidt jeg vet, sa Trump.

Khashoggi forsvant etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Journalisten har, blant annet i kommentarartikler i Washington Post, kommet med kritikk mot tronarving bin Salmans styre.

En høytstående tyrkisk tjenestemann sa tirsdag til nyhetsbyrået AP at politiet som ransaket konsulatet, har funnet beviser for at Khashoggi ble drept der.