VURDERER: Frankrikes president Emmanuel Macron vil vurdere om landet skal delta i et eventuelt angrep i Syria. FOTO: Thibault Camus, AP / NTB scanpix

Macron hevder å ha bevis for at Assad utført giftangrep

President Emmanuel Macron hevder Frankrike har bevis for at regimet i Syria sto bak et kjemisk angrep utenfor Damaskus sist helg.