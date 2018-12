TUROMRÅDE: Norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble mandag funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko. FOTO: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Marokkanere vil ha dødsstraff for dobbeltdrapet

Marokkanere er rystet over dobbeltdrapet i Atlas-fjellene og samles til markeringer for å vise sin avsky. Samtidig øker kravet om dødsstraff for de skyldige.