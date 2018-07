Over tusen nordmenn ble rammet av tekniske problemer på vei hjem fra ferieøyen. De sendes hjem i løpet av natten og tirsdag morgen.

Alle de strandede Rhodos-passasjerene fra Bergen og Stavanger flys til Stockholm natt til tirsdag natt, melder NRK. Det blir også satt opp et fly til Oslo natt til tirsdag.

Selskapet arbeider med å finne transport videre fra Sverige til Norge for dem som havner der, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til Aftenposten.

Ving har omprioritert flyvninger og leid inn fly fra andre selskaper for å få de skandinaviske turistene hjem.

– Det viktigste for oss er at ingen skal overnatte på flyplasser eller overfylte hoteller en natt til, sier Røhr-Staff.

Den utsatte hjemreisen for over tusen norske turister skyldes trøbbel med innsjekkingssystemet på den lokale flyplassen. Mandag formiddag var dette igjen i orden, men fortsatt ventet mange på fly hjem til Norge. Kriseteamet til reisebyrået Ving og Thomas Cook Airlines Scandinavia satt mandag i møte for å løse situasjonen.

Mange reisende fra en rekke selskaper er rammet. I tillegg er det høysesong med fulle hoteller.

Måtte sove utendørs

– Her er det fullstendig kaos. Vi er nå tusen Ving-passasjerer som er plassert inn på et hotell. Det er folk overalt, og vi får ingen informasjon. Flere har vært rasende, sier en av de mange som skulle reise med Ving fra Rhodos til Bergen til Aftenposten mandag formiddag.

Han og familien har tilbrakt natten på gulvet i en hotellresepsjon sammen med mange andre frustrerte nordmenn.

Problemene skyldtes teknisk trøbbel hos en underleverandør av tjenester, opplyser øyens flyplass.

– Passasjerer må regne med forsinkelser. For ytterligere informasjon bør passasjerene kontakte sitt flyselskap eller reisebyrå, heter det.

En stund skal de ha sjekket inn bagasjen manuelt med penn og papir. Problemet ble løst i løpet av mandagen.

Apollo-reisende får fly tirsdag morgen

Apollo på sin side har nå fått booket et fly fra Rhodos tirsdag morgen til sine 221 reisende bekrefter pressevakt i reiseselskapet, Tonje Løkaas Fossum, til Aftenposten.

– De får beholde hotellrommene de fikk utdelt i går kveld nok en natt, og får lunsj og frokost, sier hun.

De har holdt sine kunder oppdatert via SMS, forteller Løkaas Fossum.

Over tusen nordmenn rammet

Til NRK opplyser Ving at 1.182 nordmenn ble rammet. Alle de reisende loves kompensasjon, slik de har krav på, selv om Ving understreker at problemene ikke er deres feil.

– Folk sover overalt. På gresset på hotellets lekeland, i solsenger i hotellobbyen og i sofaer, sa Espen Rød Stordal fra Bergen til NRK tidligere mandag.

Han, kona og de to barna fikk ikke hotellrom og måtte sove i resepsjonen.

– Situasjonen har vært amper, men det roet seg litt etter vi fikk beskjed om at vi får frokost, fortalte Stordal.