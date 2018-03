MER MAKT: Venezuelas president Nicolas Maduro styrer sitt land med stadig hardere hånd. Venezuela er et av de landene der demokratisk tankesett er på vikende front. FOTO: NTB Scanpix

Despoter får stadig bedre fotfeste – verden over

Over tre milliarder mennesker lever under en form for diktatur, og antallet øker, ifølge en ny oversikt fra en tysk stiftelse. Tyrkia er blant landene som bekymrer ekspertene.