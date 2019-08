Arkitekten bak det voldsomme terrorangrepet mot USA 11. september 2001 åpner for å vitne i terrorofrenes søksmål mot Saudi-Arabia.

Ofrene for terrorangrepet 11. september 2001 har fått en utstrakt hånd fra en uventet kant. Selv om Khalid Sheikh Mohammed er hovedarkitekten bak al-Qaidas blodige terrorangrep på World Trade Center og Pentagon har han nå indikert at han ønsker å hjelpe ofrene for angrepet.

Ofrene er for tiden i gang med å føre en sivil rettssak mot Saudi-Arabia og beskylder landet for å ha bidratt til koordineringen av terrorangrepet som krevde omtrent tre tusen menneskeliv.

Vurderer muligheten

Saudi-Arabia har lenge avvist anklagen, men advokater er likevel i gang med å forberede rettssaken ved byretten i Manhattan i New York. Rettsdokumenter viser at Khalid Sheikh Mohammed har åpnet for å komme med vitneutsagn dersom han blir benådet for dødsstraff, skriver The Wall Street Journal.

En av ofrenes advokater, James Kreindler, sier til nyhetsbyrået Reuters at man ikke helt vet hvor mye Khalid Sheikh Mohammeds vitneutsagn kan bidra med, men at han likevel ønsker å utforske alle muligheter.

Og arkitekten bak 11. september-terroren kan muligens sitte på opplysninger om al-Qaidas struktur og fortelle om hendelsesforløpet da terrorangrepet ble planlagt. Det forteller tidligere CIA-offiser Glenn Carle til al-Jazeera.

Det er imidlertid usikkert om terroristens vitneutsagn overhodet kan brukes i en domstol, sier den tidligere CIA-offiseren. Forsvarsadvokatene kan nemlig hevde at informasjonen er blitt produsert ved bruk av torturliknende avhørsmetoder.

Vil unngå dødsstraff

I rettssaken har ofrenes advokater anmodet om vitneutsagn fra tre av de fire terroristene bak angrepet, som alle sitter fengslet på den amerikanske militærbasen Guantanomo på Cuba. På de nåværende betingelsene har Khalid Sheikh Mohammeds advokat sagt at han ikke vil vitne. Men i et brev til dommer Sarah Netburn skriver advokaten at «et bredere samarbeid vil være mulig ved fravær av en mulig dødsdom».

Khalid Sheikh Mohammeds advokat, Alka Pradhan, sier til The Wall Street Journal at terroristen nå har kommet til et punkt hvor han er villig til å hjelpe ofrene for terrorangrepet med deres rettssak, men at han må ha en avklaring på spørsmålet om dødsstraff først. Han har sittet fengslet på Guantánamo-basen siden 2006, og har tidligere nektet å omtale rettssaken mot ham som en mulig dødsstraffsak. Det var «en martyrsak», sa han under en høring i 2008.

Store summer

Rettssaken er farlig for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia. I 2016 sa den saudiske utenriksministeren Abdel al-Jubeir at landet kunne bli nødt til å selge amerikanske verdier for opp mot 750 milliarder dollar dersom oljestaten risikerte et amerikansk søksmål.

I fjor godkjente en dommer likevel at det kunne åpnes rettssak mot landet. Dersom Saudi-Arabia taper saken til de over tre tusen saksøkerne, vil landet bli nødt til å betale mange hundre milliarder dollar i erstatninger, skriver al-Jazeera.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN