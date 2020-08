Motbakke for protestbevegelsen i Hviterussland

Protestene i Hviterussland er uten sidestykke både når det gjelder bredde og intensitet. Men demonstrantene har en lang vei å gå hvis de skal nå sine mål.

En kvinne passerer opprørspoliti under en demonstrasjon i Minsk sist søndag. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix

NTB

Den folkelige mobiliseringen i Hviterussland har trolig satt en støkk i landets autoritære leder Aleksandr Lukasjenko, som har styrt den tidligere Sovjet-republikken i 26 år.

Analytikere sier at det er første gang at hviterussere fra alle samfunnslag – fra den unge hipsteren til den trauste fabrikkarbeideren – har gjort felles sak og marsjert i gatene i et slikt omfang.

Kravene har vært tydelige: De vil ha et bedre liv, et liv slik andre europeere har, med demokrati, frihet og mer velstand. Og de insisterer på at dette ikke handler om å velge mellom Russland og Vesten. Hviterusserne vil gå sin egen vei.

Opposisjonsaktivist Nina Baginskaja (73) har havnet i et håndgemeng med politiet i Minsk under onsdagens demonstrasjon. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix

To kvinner snakker med politimenn som er omringet av demonstranter i Minsk. Foto: Sergej Grits, AP / NTB scanpix

– I hviterussisk historie er det vi har sett uten sidestykke. Motstanden er bredt representert i alle sosiale lag, sier Olga Dryndova, ekspert på Hviterussland ved Universitetet i Bremen.

Katia Glod ved Center for European Policy Analysis er enig.

– Det har aldri vært en så stor folkelig mobilisering i Hviterusslands historie, sier hun.

Hviterussiske demonstranter danser under en demonstrasjon i Minsk tirsdag. Foto: Dmitrij Lovetskij

Mer selvsikker

Selv om demonstrantene mangler en klar leder, er de alle samlet i raseriet over at Lukasjenko hevder å ha vunnet valget 9. august med over 80 prosent av stemmene. Det har de ingen tro på. Nå vil de tvinge ham til å gå av, men det er lettere sagt enn gjort.

I begynnelsen virket det som om Lukasjenko var i villrede, men etterhvert har han fremstått som mer selvsikker og fast bestemt på å beholde sin maktposisjon. Underveis har han greid å beholde støtten fra både landets sikkerhetsstyrker og den politiske eliten, og kun en håndfull av personene i regimet har hoppet av til motstanderen.

Lukasjenkos motkandidat i valget, Svetlana Tikhanovskaja, som overtok mannens plass da han ble pågrepet, befinner seg nå i eksil i Vilnius i Litauen. Samtidig viser statlige medier bilder av Lukasjenko med et gevær i hånden. Ved siden av står hans 15 år gamle sønn kledd i en skuddsikker vest.

Hviterussiske demonstranter på Uavhengighetsplassen i Minsk onsdag. De krever at president Aleksandr Lukasjenko går av. Foto: Sergej Grits, AP / NTB scanpix

Streikeviljen avtar

En viktig del av presset mot presidenten har vært streikene ved noen av landets viktigste fabrikker. Men motivasjonen til arbeiderne synes å avta etterhvert som de er blitt truet med at de kan få sparken, og deres leder Sergej Dylevskij er blitt pågrepet.

Da guvernøren i Grodno-regionen innledet en dialog med demonstrantene, erstattet Lukasjenko ham med sin egen helseminister.

– Jeg tror det eneste realistiske målet kanskje er at regimet avstår fra den type overdreven vold og tortur som vi har sett i kjølvannet av valget. Men selv det er det ingen garanti for, sier analytikeren Katia Glod.

Den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksijevitsj omringet av støttespillere idet hun er på vei til avhør i Minsk onsdag., Foto: Sergej Grits, AP / NTB scanpix

Nobelprisvinner i avhør

Sentrale skikkelser i protestbevegelsen, blant dem forfatter og nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj, har dannet et samarbeidsråd i et forsøk på å sikre en fredelig overgang til demokrati. Men analytikere tviler på om Lukasjenko er åpen for dialog.

I stedet har Aleksijevitsj blitt innkalt til avhør i forbindelse med mistanke om et ulovlig forsøk på maktovertakelse.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko med uniform mens han besøker en militærøvelse på grensen like ved Polen og Litauen. Foto: Andrej Stasevitsj, BelTA Pool Photo via AP / NTB scanpix

– Hele sikkerhetssystemet, militæret og innenriksdepartementet står fortsatt sammen med Lukasjenko. Dette er hans siste søyle. Han har tapt samfunnets søyle, sier Olga Dryndova.

Hun peker på bildet av presidenten med våpen i hånd.

– Lukasjenko har fortsatt makten, og han har absolutt makt. Mye avhenger av hans følelsesmessige reaksjon. Det er et farlig øyeblikk nå, mener hun.

En eldre kvinne går forbi soldater som holder vakt i Minsk sist søndag. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix

– En fredelig revolusjon

En storstilt demonstrasjon i hovedstaden Minsk sist helg viste at Lukasjenkos motstandere fortsatt kan mobilisere i et stort antall, og tirsdag fastslo Tikhanovskaja at landet er inne i en «fredelig revolusjon» i en tale til EU-parlamentet.

Andrej Kolesnikov ved tenketanken Carnegie i Moskva understreker at det er lenge til det hviterussiske samfunnet vil sovne.

– Hans uforsonlighet er en god lekse for diktatorer i hvordan de skal beholde makten på kort sikt. Men det er et dårlig eksempel når det gjelder å sikre personlig trygghet og en fredelig alderdom på medium sikt og på lang sikt, sier han.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko under et møte med politisjefer i Minsk fredag i forrige uke. Foto: Andrej Stasevitsj, AP / NTB scanpix

De siste dagene har Lukasjenko snakket med Russlands president Vladimir Putin flere ganger, og eksperter utelukker ikke at medlemmer av makteliten vil presse presidenten til å ta en annen strategi ettersom holdningen til det mektige nabolandet er så viktig.

I en artikkel for det hviterussiske nettstedet tut.by, skriver den hviterussiske analytikeren Artjom Sjrajbman at Lukasjenko vil måtte innse realitetene før eller senere.

– Øyeblikket vil komme når Lukasjenko – eller tilstrekkelig mange personer i hans innerste sirkel – forstår at en dialog med motstanderne innebærer færre farer enn å forsøke å trykke ånden tilbake i flasken, sier han.

Hviterussiske demonstranter under en protest foran regjeringsbygningen i Minsk sist lørdag. Foto: Dmitrij Lovetskij, AP / NTB scanpix